Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в рамках встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Есть ли риски для вступления Украины в ЕС?

В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет.

Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем Рамштайн, мы обсуждаем много вопросов,

– сказал он.

Он отметил, что пообещал найти выход в ситуации с НАБУ и САП. По словам украинского президента, он предложит собственное видение, отталкиваясь от потребностей антикоррупционеров и желаний общества в этом вопросе.

К слову, The Guardian писало, что Европейский Союз приветствует новые планы Владимира Зеленского по антикоррупционному закону. Ранее президент комиссии выражала беспокойство по этому поводу.