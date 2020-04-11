Угроза демократии: как коронавирус может повлиять на демократию

Во время пандемии коронавируса встает главный вопрос: не прикрывается ли власть карантином, чтобы сделать выгодные изменения для большего контроля над гражданами. И такой вопрос актуален не только для Украины, но и для демократической Европы и свободной Америки. Не грозит ли то, что после снятия карантина много ограничений останется – узнавали корреспонденты 24 канала.

Изменения в Украине

Теперь гулять можно максимум двоим, а без маски и документов на улицу выходить вообще нельзя. Иначе составление протокола или задержание.

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Правозащитники пояснили, что часть запретов, принятых Кабмином, ограничивает права украинцев. А это возможно лишь в условиях чрезвычайного положения, которое не ввели. И несмотря на то, что часть карантинных мероприятий действительно необходима, с чем соглашаются и правозащитники, однако есть такие ограничения, которые вообще неоправданы.

Люди должны носить с собой паспорт, к примеру. Как это поможет в борьбе с коронавирусом – непонятно,

– заявил правозащитник Сергей Перникоза.

Менять правила игры в обход Конституции, учитывая украинскую историю, рискованно – резюмируют политологи.

"Попытка в очередной раз взять без здравого смысла население в ежовые рукавицы может спровоцировать крупные акции протеста. А дальше, как карточный домик", – политолог Александр Антонюк.



Штрафы за нарушение правил карантина / Инфографика 24 канала

Новые законы в других странах мира

В условиях пандемии правительства большинства стран прибегают к решительным действиям. С одной стороны, ограничение прав оправдано – иначе борьба с вирусом невозможна. Впрочем, некоторые, преимущественно автократические правительства, начинают откровенно прикрываться кризисом для приобретения еще большей власти.

"В Венгрии новые законы, которые приняли, фактически закрепляют авторитаризм правящей партии и самого Орбана. Отдельно хочется выделить ту же Беларусь и Российскую Федерацию. Там уже это было наглядно, причем в очень высокой категории. Сейчас это будет закрепляться", – пояснил эксперт по международным вопросам Александр Краев.

О каких еще изменениях известно:

В Китае глава государства уже уволил треть глав провластной партии.

В Израиле премьер-министр, наряду с привычными карантинными мерами, закрыл суды – так якобы случайно отсрочил рассмотрение собственного дела.

В Таиланде теперь можно цензурировать СМИ.

В демократической же Европе такого кризиса не ожидают. Карантин ввели жесткий, но максимально наладили диалог с людьми.

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Впрочем, во многих странах права человека все же претерпели определенные изменения. К примеру, в Польше, Швеции, Румынии правительство разрешило отслеживание по мобильной связи.