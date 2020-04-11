23:40
11 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Угроза демократии: как коронавирус может повлиять на демократию

      - Читати новину українською

      Во время пандемии коронавируса встает главный вопрос: не прикрывается ли власть карантином, чтобы сделать выгодные изменения для большего контроля над гражданами. И такой вопрос актуален не только для Украины, но и для демократической Европы и свободной Америки. Не грозит ли то, что после снятия карантина много ограничений останется – узнавали корреспонденты 24 канала.

      Изменения в Украине

      Теперь гулять можно максимум двоим, а без маски и документов на улицу выходить вообще нельзя. Иначе составление протокола или задержание.

      Интересно Макрон рассказал, сколько еще границы ЕС будут закрытыми: ждать еще долго

      Правозащитники пояснили, что часть запретов, принятых Кабмином, ограничивает права украинцев. А это возможно лишь в условиях чрезвычайного положения, которое не ввели. И несмотря на то, что часть карантинных мероприятий действительно необходима, с чем соглашаются и правозащитники, однако есть такие ограничения, которые вообще неоправданы.

      Люди должны носить с собой паспорт, к примеру. Как это поможет в борьбе с коронавирусом – непонятно,
      – заявил правозащитник Сергей Перникоза.

      Менять правила игры в обход Конституции, учитывая украинскую историю, рискованно – резюмируют политологи.

      "Попытка в очередной раз взять без здравого смысла население в ежовые рукавицы может спровоцировать крупные акции протеста. А дальше, как карточный домик", – политолог Александр Антонюк.


      Штрафы за нарушение правил карантина / Инфографика 24 канала

      Новые законы в других странах мира

      В условиях пандемии правительства большинства стран прибегают к решительным действиям. С одной стороны, ограничение прав оправдано – иначе борьба с вирусом невозможна. Впрочем, некоторые, преимущественно автократические правительства, начинают откровенно прикрываться кризисом для приобретения еще большей власти.

      "В Венгрии новые законы, которые приняли, фактически закрепляют авторитаризм правящей партии и самого Орбана. Отдельно хочется выделить ту же Беларусь и Российскую Федерацию. Там уже это было наглядно, причем в очень высокой категории. Сейчас это будет закрепляться", – пояснил эксперт по международным вопросам Александр Краев.

      О каких еще изменениях известно:

      • В Китае глава государства уже уволил треть глав провластной партии.
      • В Израиле премьер-министр, наряду с привычными карантинными мерами, закрыл суды – так якобы случайно отсрочил рассмотрение собственного дела.
      • В Таиланде теперь можно цензурировать СМИ.

      В демократической же Европе такого кризиса не ожидают. Карантин ввели жесткий, но максимально наладили диалог с людьми.

      Читайте также Иллюзия безопасности: как я понимаю действия власти

      Впрочем, во многих странах права человека все же претерпели определенные изменения. К примеру, в Польше, Швеции, Румынии правительство разрешило отслеживание по мобильной связи.

      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости России Таиланд Новости Израиля Китай Новости Беларуси Коронавирус в Украине
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 21:54 Макрон рассказал, как долго будут закрыты границы ЕС: ждать еще долго
      Новини світу 3492
      сегодня , 17:07 Когда украинцы смогут вновь путешествовать за границу: примерные сроки
      Новини України 30732
      сегодня , 17:06 Майк Тайсон назвал единственного боксера современности, который мог бы его победить
      Бокс 10564
      сегодня , 21:44 Коронавирус на оккупированных территориях: украинская разведка назвала количество больных
      Новини України 4292
      сегодня , 18:51 Чернобыльская зона пылает уже восьмой день: последние новости и видео
      Новини України 50637
      сегодня , 17:02 Коронавирус на Николаевщине: собрание религиозной общины могло стать причиной вспышки
      Новини України 4327
      сегодня , 18:19 Самый большой украинский самолет доставит из Китая в Польшу 400 тонн медсредств
      Новини України 3474
      сегодня , 20:45 Вспышка коронавируса в Беларуси: за сутки количество умерших и зараженных возросло
      Лікування 27420
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Что разрушает планы на будущее?
      Наталія Кадя
      сегодня , 16:30 На Донбассе зафиксировали железнодорожные войска РФ: детали расследования
      Михайло Макарук