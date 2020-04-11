Загроза демократії: як коронавірус може вплинути на демократію

Під час пандемії коронавірусу постає головне питання: чи не прикривається влада карантином, аби зробити вигідні зміни для більшого контролю над громадянами. І таке питання актуальне не лише для України, а й для демократичної Європи і вільної Америки. Чи не загрожує те, що після зняття карантину багато обмежень залишиться – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Зміни в Україні

Відтепер гуляти можна максимум двом, а без маски та документів на вулицю виходити взагалі не можна. Інакше – складання протоколу або й затримання.

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Правозахисники пояснили, що частина заборон, ухвалених Кабміном, обмежує права українців. А це можливо лише в умовах надзвичайного стану, який не оголосили. І попри те, що частина карантинних заходів дійсно необхідні, з чим погоджуються й правозахисники, проте є такі обмеження, які взагалі не виправдані.

Люди мають носити з собою паспорт, до прикладу. Як це допоможе в боротьбі з коронавірусом – незрозуміло,

– заявив правозахисник Сергій Перникоза.

Змінювати правила гри в обхід Конституції, зважаючи на українську історію, ризиковано – резюмують політологи.

"Спроба в черговий раз затягнути без здорового глузду населення у "єжові рукавиці", може спровокувати великі акції протесту. А далі, як картковий будинок", – політолог Олександр Антонюк.



Штрафи за порушення правил карантину / Інфографіка 24 каналу

Нові закони в інших країнах світу

В умовах пандемії уряди більшості країн вдаються до рішучих дій. З одного боку, обмеження прав виправдані – інакше боротьба з вірусом неможлива. Утім, деякі, переважно автократичні, уряди починають відверто прикриватись кризою для набуття ще більшої влади.

"В Угорщині нові закони, які прийняли, фактично закріпляють авторитаризм правлячої партії і самого Орбана. Окремо хочеться виділити ту ж Білорусь і Російську Федерацію. Там вже це було наявно, причому в дуже високій категорії. Зараз це буде закріплюватись", – пояснив експерт з міжнародних питань Олександр Краєв.

Про які ще зміни відомо:

У Китаї глава держави вже звільнив третину голів провладної партії.

В Ізраїлі прем'єр-міністр, поряд зі звичними карантинними заходами, зачинив суди – так ніби випадково відтягнув розгляд власної справи.

У Таїланді тепер можна цензурувати ЗМІ.

У демократичній же Європі аж такої кризи не очікують. Карантин запровадили жорсткий, але максимально налагодили діалог з людьми.

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Утім, в багатьох країнах права людини таки зазнали певних змін. До прикладу, у Польщі, Швеції, Румунії уряд дозволив відстежування за мобільним зв'язком.