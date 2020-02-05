Угроза отключения тепла: эксперт о главных причинах долгов

Существует целый комплекс проблем, по которым из года в год возникают долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом".

Об этом 24 каналу рассказала эксперт Реанимационного пакета реформ Татьяна Бойко.

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В частности, отмечает специалист, первая проблема – изношенность на 2/3 теплосетей. По ее словам, предприятия ТКЭ находятся в сложных условиях.

Система теплокоммунэнерго требует тотальной модернизации. Местная власть должна сделать эффективной инфраструктуру, отремонтировать и заменить трубы. На это постоянно нет денег. Если на текущий ремонт – латание труб деньги появляются, то на решение таких проблем, как прорыв в Киеве возле Ocean Plaza, деньги не предусмотрены,

– говорит Татьяна Бойко.

Вторая проблема – финансовая ликвидность ТКЭ. В частности, говорит Бойко, теплокоммунэнерго закупают газ, предоставляют потребителям, а уже потом за него рассчитываются люди. В начале 2020 года были ожидания уменьшения тарифов на тепло. И поэтому украинцы не спешили с оплатой коммуналки. Сейчас ситуация выровнялась. Часть ТКЭ рассчитывается с долгами.

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Третья – коррупционные дыры в ТКЭ. Как подчеркивает Татьяна Бойко, ТКЭ неэффективно используют деньги.

Ремонт теплосетей трудно проконтролировать. Сколько денег туда зарыто: какое оборудование покупают, у кого? Сколько людей работает на ремонтных работах, насколько эффективно? Должны быть наблюдательные советы, произойти корпоратизация предприятий. Надо выходить на окупаемость. Потому что это черная дыра, в которую все вливается,

– считает Татьяна Бойко.

По мнению Татьяны Бойко, среди прочего, нужно ввести систему стимулирующего регулирования. Надо не увеличивать расходы тепла, а экономить. Если в ТКЭ большая экономия, тем больше денег получаешь. И эти деньги идут в энергоэффективность, а не проедания. Кроме того, нужна система вознаграждений менеджмента в зависимости от показателей эффективности. Во-вторых, необходимость тепловых пунктов в многоквартирных домах. Ведь сейчас многие жалуются на перегретые дома. А это, замечает Бойко, некачественные услуги. Потому что люди платят больше, чем нужно.

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