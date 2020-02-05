Загроза відключення тепла: експерт про головні причини боргів

Існує цілий комплекс проблем, через які з року в рік виникають борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом".

Про це 24 каналу розповіла експерт Реанімаційного пакету реформ Тетяна Бойко.

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Зокрема, зауважує фахівець, перша проблема – зношеність на 2/3 тепломереж. За її словами, підприємства ТКЕ знаходяться в складних умовах.

Система теплокомуненерго потребує тотальної модернізації. Місцева влада повинна зробити ефективною інфраструктуру, відремонтувати і замінити труби. На це постійно немає грошей. Якщо на поточний ремонт – латання труб гроші з’являються, то на вирішення таких проблем, як прорив в Києві біля Ocean Plaza, гроші не передбачені,

– зауважує Тетяна Бойко.

Друга проблема – фінансова ліквідність ТКЕ. Зокрема, говорить Бойко, теплокомуненерго закуповують газ, надають споживачам, а вже потім за нього розраховуються люди. На початку 2020 року було очікування зменшення тарифів на тепло. І тому українці не поспішали з оплатою комуналки. Зараз ситуація вирівнялася. Частина ТКЕ розраховується з боргами.

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Третя – корупційні діри в ТКЕ. Як підкреслює Тетяна Бойко, ТКЕ не ефективно використовують гроші.

Ремонт тепломереж важко проконтролювати. Скільки грошей туди зарито: яке обладнання купують, у кого? Скільки людей працює на ремонтних роботах, наскільки ефективно? Повинні бути наглядові ради, відбутися корпоратизація підприємств. Треба виходити на окупність. Бо це чорна діра, в яку все вливається,

– вважає Тетяна Бойко.

На думку Тетяни Бойко, серед іншого, потрібно запровадити систему стимулюючого регулювання. Треба не збільшувати витрати тепла, а економити. Якщо в ТКЕ велика економія, то більше грошей отримуєш. І ці гроші ідуть у енергоефективність, а не проїдання. Крім того, потрібна система винагород менеджменту залежно від показників ефективності. По-друге, необхідність теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Адже зараз багато скаржаться на перегріті будинки. А це, зауважує Бойко, неякісні послуги. Бо люди платять більше, ніж потрібно.

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