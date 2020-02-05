10:00
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ

      Загроза відключення тепла: експерт про головні причини боргів

      316 Читать новость на русском
      Які головні причини проблем з оплатою тепла? / 24 канал

      Існує цілий комплекс проблем, через які з року в рік виникають борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом".

      Про це 24 каналу розповіла експерт Реанімаційного пакету реформ Тетяна Бойко.

      До уваги: Борги за тепло: в чому причина і як запобігти їх виникненню

      Зокрема, зауважує фахівець, перша проблема – зношеність на 2/3 тепломереж. За її словами, підприємства ТКЕ знаходяться в складних умовах.

      Система теплокомуненерго потребує тотальної модернізації. Місцева влада повинна зробити ефективною інфраструктуру, відремонтувати і замінити труби. На це постійно немає грошей. Якщо на поточний ремонт – латання труб гроші з’являються, то на вирішення таких проблем, як прорив в Києві біля Ocean Plaza, гроші не передбачені,
      – зауважує Тетяна Бойко.

      Друга проблема – фінансова ліквідність ТКЕ. Зокрема, говорить Бойко, теплокомуненерго закуповують газ, надають споживачам, а вже потім за нього розраховуються люди. На початку 2020 року було очікування зменшення тарифів на тепло. І тому українці не поспішали з оплатою комуналки. Зараз ситуація вирівнялася. Частина ТКЕ розраховується з боргами.

      Цікаво: Скільки українці винні державі за комунальні послуги – свіжі дані

      Третя – корупційні діри в ТКЕ. Як підкреслює Тетяна Бойко, ТКЕ не ефективно використовують гроші.

      Ремонт тепломереж важко проконтролювати. Скільки грошей туди зарито: яке обладнання купують, у кого? Скільки людей працює на ремонтних роботах, наскільки ефективно? Повинні бути наглядові ради, відбутися корпоратизація підприємств. Треба виходити на окупність. Бо це чорна діра, в яку все вливається,
      – вважає Тетяна Бойко.

      На думку Тетяни Бойко, серед іншого, потрібно запровадити систему стимулюючого регулювання. Треба не збільшувати витрати тепла, а економити. Якщо в ТКЕ велика економія, то більше грошей отримуєш. І ці гроші ідуть у енергоефективність, а не проїдання. Крім того, потрібна система винагород менеджменту залежно від показників ефективності. По-друге, необхідність теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Адже зараз багато скаржаться на перегріті будинки. А це, зауважує Бойко, неякісні послуги. Бо люди платять більше, ніж потрібно.

      Що відомо про теплокомуненерго-боржників

      • 24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України.
      • З того часу 19 з 37 проблемних тепловиків оплатили "Нафтогазу" всі борги за газ. На цих підприємствах проблем з постачанням газу не буде.
      • З 1 лютого Нафтогаз може припинити постачати газ у 16 населених пунктів України. Зокрема, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго на суму 406 мільйонів гривень.
      • Наразі Нафтогаз не розпочав відключення опалення через борги.

       

      Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити
      сьогодні
      4780
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Нафтогаз Тарифи на газ Комунальні послуги Опалювальний сезон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:15 Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
      Олексій Печій 3156
      сьогодні , 07:01 Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити
      Юлія Поскробок 4768
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5971
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      2119
      сьогодні , 06:10 Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення
      Інна Жолобович 686
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук