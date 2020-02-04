Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення

У низці населених пунктів України можуть відключити опалення через борги. Чи перекриють газ українцям і в чому причина великих заборгованостей, – розбиралися журналісти 24 каналу.

Проблема із заборгованістю за тепло не нова

Нагадаємо, як повідомили в Нафтогазі, з 1 лютого може припинитися постачання газу в 16 населених пунктів України. Зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Харкові. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго на суму 406 мільйонів гривень.

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За словами енергетичних експертів, прецеденти відключення опалення Нафтогазом через заборгованість уже були. За словами фахівця з енергетичних питань Леоніда Уніговського, заборгованість за опалення – давня проблема. Схожі ситуації були в 2018-2019 роках.

Дійсно є величезні борги теплокомуненерго перед Нафтогазом. Як це вирішувати, є різні пропозиції,

– розповідає Леонід Уніговський.



Де можуть виникнути проблеми з постачання газу / Фото Нафтогазу

Не покривають заборгованості і субсидії. У Держбюджеті передбачено 50 мільярдів гривень на субсидії для сімей, які витрачають більше 15-20% доходу на комуналку. Як зауважує енергетичний експерт Марія Яковлєва, проблема в застарілій системі субсидій.

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Причини заборгованості за теплопостачання

Як наголошують спеціалісти, високі комунальні тарифи за тепло для населення – не головна причина. Існує цілий комплекс проблем, через які з року в рік виникають борги теплокомуненерго перед Нафтогазом.

Зокрема, зауважує експерт Реанімаційного пакету реформ Тетяна Бойко, перша проблема – зношеність на 2/3 тепломереж. За її словами, підприємства ТКЕ знаходяться в складних умовах.

Система теплокомуненерго потребує тотальної модернізації. Місцева влада повинна зробити ефективною інфраструктуру, відремонтувати і замінити труби. На це постійно немає грошей. Якщо на поточний ремонт – латання труб гроші з’являються, то на вирішення таких проблем, як прорив в Києві біля Ocean Plaza, гроші не передбачені,

– зауважує Тетяна Бойко.

Друга проблема – фінансова ліквідність ТКЕ. Зокрема, говорить Бойко, теплокомуненерго закуповують газ, надають споживачам, а вже потім за нього розраховуються люди. На початку 2020 року було очікування зменшення тарифів на тепло. І тому українці не поспішали з оплатою комуналки. Зараз ситуація вирівнялася. Частина ТКЕ розраховується з боргами.

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Третя – корупційні діри в ТКЕ. Як підкреслює Тетяна Бойко, ТКЕ не ефективно використовують гроші.

Ремонт тепломереж важко проконтролювати. Скільки грошей туди зарито: яке обладнання купують, у кого? Скільки людей працює на ремонтних роботах, наскільки ефективно? Повинні бути наглядові ради, відбутися корпоратизація підприємств. Треба виходити на окупність. Бо це чорна діра, в яку все вливається,

– вважає Тетяна Бойко.

Прорив теплотраси в Києві. Відео

Водночас Марія Яковлєва додає: у деяких регіонах велика заборгованість юридичних споживачів. А не населення.

Юридичні особи не можуть розрахуватися за теплопостачання, бо ціна висока. Компанії не заробляють стільки. У результаті це мертві борги,

– говорить Марія Яковлєва.

Ще одна причина – заборгованість Держбюджету перед Нафтогазом за субсидії. Як пояснює фахівець, система субсидій застаріла. Є чи нема лічильника в домогосподарстві, нарахування за розрахунковою нормою вищі в 2-3 рази потрібного.

Як вирішити проблему із заборгованістю за тепло?

На переконання спостерігачів, сумнівно, що опалення зараз відключать, втрутиться уряд. Утім, досі немає конкретного бачення, як вирішити цю проблему. За словами Леоніда Уніговського, один з варіантів запобігання виникнення заборгованостей за тепло – треба було закупити в російського Газпрому певну кількість газу. За прикладом Європи, де з одного джерела закуповується не більше 30% палива. І направити цей газ саме на теплокомуненерго. Це б здешевило вартість тепла. І допомогло вирішити проблему із заборгованістю. Хоча це не стратегічне рішення.

Заборгованість за тепло, на жаль, збільшується. Були варіанти реструктуризації. Але потрібне комплексне рішення. Цікава пропозиція глави Нафтогазу Коболева – передати це на місцеві бюджети. Але за умови, що на місцях буде достатньо грошей. Інакше борги будуть, тільки винною вже буде місцева влада,

– зазначив Леонід Уніговський.



Як запобігти неякісним послугам? / Фото 24 каналу

На думку Тетяни Бойко, серед іншого, потрібно запровадити систему стимулюючого регулювання. Треба не збільшувати витрати тепла, а економити. Якщо в ТКЕ велика економія, то більше грошей отримуєш. І ці гроші ідуть у енергоефективність, а не проїдання. Крім того, потрібна система винагород менеджменту залежно від показників ефективності. По-друге, необхідність теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Адже зараз багато скаржаться на перегріті будинки. А це, зауважує Бойко, неякісні послуги. Бо люди платять більше, ніж потрібно.

Марія Яковлєва зазначає: треба розібратися в заборгованості, яку виставляє Нафтогаз. Зокрема, з пенею і штрафами. Адже ці гроші можна направити на те, щоб зробити дороги, вирішити інші місцеві проблеми.