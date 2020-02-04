Долги за тепло: рискуют ли украинцы остаться без отопления

В ряде населенных пунктов Украины могут отключить отопление из-за долгов. Перекроют ли газ украинцам и в чем причина больших задолженностей, – разбирались журналисты 24 канала.

Проблема с задолженностью за тепло не новая

Напомним, как сообщили в Нафтогазе, с 1 февраля могут прекратиться поставки газа в 16 населенных пунктов Украины. В частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Харькове. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго на сумму 406 миллионов гривен.

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По словам энергетических экспертов, прецеденты отключения отопления Нафтогазом из-за задолженности уже были. По словам специалиста по энергетическим вопросам, Леонида Униговского, задолженность за отопление – давняя проблема. Похожие ситуации были в 2018-2019 годах.

Действительно, есть огромные долги теплокоммунэнерго перед Нафтогазом. Как это решать, есть разные предложения,

– рассказывает Леонид Униговский.



Где могут возникнуть проблемы с поставками газа / Фото Нафтогаза

Не покрывают задолженности и субсидии. В Госбюджете предусмотрено 50 миллиардов гривен на субсидии для семей, которые тратят больше 15-20% дохода на коммуналку. Как отмечает энергетический эксперт Мария Яковлева, проблема в устаревшей системе субсидий.

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Причины задолженности за теплоснабжение

Как отмечают специалисты, высокие коммунальные тарифы за тепло для населения – не главная причина. Существует целый комплекс проблем, из-за которых из года в год возникают долги теплокоммунэнерго перед Нафтогазом.

В частности, отмечает эксперт Реанимационного пакета реформ Татьяна Бойко, первая проблема – износ на 2/3 теплосетей. По ее словам, предприятия ТКЭ находятся в сложных условиях.

Система теплокоммунэнерго нуждается в тотальной модернизации. Местная власть должна сделать эффективной инфраструктуру, отремонтировать и заменить трубы. На это постоянно нет денег. Если на текущий ремонт – латание труб – деньги появляются, то на решение таких проблем, как прорыв в Киеве возле Ocean Plaza, деньги не предусмотрены,

– замечает Татьяна Бойко.

Вторая проблема – финансовая ликвидность ТКЭ. В частности, говорит Бойко, теплокоммунэнерго закупают газ, предоставляют потребителям, а уже потом за него рассчитываются люди. В начале 2020 года было ожидание уменьшения тарифов на тепло. И поэтому украинцы не спешили с оплатой коммуналки. Сейчас ситуация выровнялась. Часть ТКЭ рассчитывается с долгами.

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Третья – коррупционные дыры в ТКЭ. Как подчеркивает Татьяна Бойко, ТКЭ неэффективно используют деньги.

Ремонт теплосетей трудно проконтролировать. Сколько денег туда зарыто: какое оборудование покупают, у кого? Сколько людей работает на ремонтных работах, насколько эффективно? Должны быть наблюдательные советы, состояться корпоратизация предприятий. Надо выходить на окупаемость. Потому что это черная дыра, в которую все вливается,

– считает Татьяна Бойко.

Прорыв теплотрассы в Киеве. Видео

В то же время Мария Яковлева добавляет: в некоторых регионах большая задолженность юридических потребителей. А не населения.

Юридические лица не могут рассчитаться за теплоснабжение, потому что цена высокая. Компании не зарабатывают столько. В результате это мертвые долги,

– говорит Мария Яковлева.

Еще одна причина – задолженность Госбюджета перед Нафтогазом за субсидии. Как объясняет специалист, система субсидий устарела. Есть или нет счетчика в домохозяйстве, начисления по расчетной норме выше в 2-3 раза нужных.

Как решить проблему с задолженностью за тепло?

По убеждению наблюдателей, сомнительно, что отопление сейчас отключат, вмешается правительство. Впрочем, до сих пор нет конкретного видения, как решить эту проблему. По словам Леонида Униговского, один из вариантов предотвращения возникновения задолженностей за тепло – надо было закупить у российского Газпрома определенное количество газа. По примеру Европы, где из одного источника закупается не более 30% топлива. И направить этот газ именно на теплокоммунэнерго. Это бы удешевило стоимость тепла. И помогло решить проблему с задолженностью. Хотя это не стратегическое решение.

Задолженность за тепло, к сожалению, увеличивается. Были варианты реструктуризации. Но требуется комплексное решение. Интересное предложение главы Нефтегаза Коболева – передать это на местные бюджеты. Но при условии, что на местах будет достаточно денег. Иначе долги будут, только должником уже будет местная власть,

– отметил Леонид Униговский.



Как предотвратить некачественные услуги? / Фото 24 канала

По мнению Татьяны Бойко, среди прочего, нужно ввести систему стимулирующего регулирования. Надо не увеличивать затраты тепла, а экономить. Если у ТКЭ большая экономия, то больше денег получаешь. И эти деньги идут в энергоэффективность, а не проедание. Кроме того, нужна система вознаграждений менеджмента в зависимости от показателей эффективности. Во-вторых, необходимость тепловых пунктов в многоквартирных домах. Так как сейчас многие жалуются на перегретые дома. А это, замечает Бойко, некачественные услуги. Потому что люди платят больше, чем нужно.

Мария Яковлева отмечает: надо разобраться в задолженности, которую выставляет Нафтогаз. В частности, с пеней и штрафами. Ведь эти деньги можно направить на то, чтобы сделать дороги, решить другие местные проблемы.