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      Угроза отопительному сезону: "Укртрансгаз" заявляет об аресте имущества и счетов

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      На имущество "Укртрансгаза" наложили арест / utg.ua

      В "Укртрансгаз", который принадлежит "Нафтогазу", сообщили, что их имущество арестовали. Говорится о взыскании 2,3 миллиарда гривен по решению арбитражного суда от июля 2007 года.

      Это решение суда "Укртрансгаз" расценивает как неправомерное и обратился за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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      Там также утверждают, что блокирование их средств и активов угрожает отопительному сезону, ведь на данный момент "Укртрансгаз" выполняет функцию оператора газовых хранилищ Украины.

      Отметим, что после завершения анбандлинга "Укртрансгаз" больше не занимается работой газотранспортной системы. Однако в распоряжении компании остались газовые хранилища, в которых содержится зимний запас газа для отопительного сезона.

      Сейчас в хранилищах находится 18,9 миллиарда кубометров газа, который должен использоваться для отопления до весны 2020 года.

      Что известно о деле против "Укртрансгаза"

      12 июля 2007 года Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 миллионов кубометров газа потребителям компании "Укрэнергосбыт". Стоимость газа не указывалась и истец пытался выполнить решение суда.

      Впоследствии стало известно, что обанкротившийся сейчас банк "Финансы и кредит" перечислил компании "Укрэнергосбыт" средства, полученные по кредиту Нацбанка. Прокуратура начала расследовать эту операцию в 2015-2016 годах.

      В 2018 году "Укрэнергосбыт" получил дубликат приказа Арбитражного суда о праве требования у "Укртрансгаза", а впоследствии это право требования продали третьей компании – "Фин-Инвест". В начале 2020 года эта компания получила решение суда, в котором добилась взыскания по этому праву требования, однако долг там решили взыскать газом, а деньгами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рынок газа Нафтогаз Газ
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