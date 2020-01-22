Угроза отопительному сезону: "Укртрансгаз" заявляет об аресте имущества и счетов
В "Укртрансгаз", который принадлежит "Нафтогазу", сообщили, что их имущество арестовали. Говорится о взыскании 2,3 миллиарда гривен по решению арбитражного суда от июля 2007 года.
Это решение суда "Укртрансгаз" расценивает как неправомерное и обратился за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Там также утверждают, что блокирование их средств и активов угрожает отопительному сезону, ведь на данный момент "Укртрансгаз" выполняет функцию оператора газовых хранилищ Украины.
Отметим, что после завершения анбандлинга "Укртрансгаз" больше не занимается работой газотранспортной системы. Однако в распоряжении компании остались газовые хранилища, в которых содержится зимний запас газа для отопительного сезона.
Сейчас в хранилищах находится 18,9 миллиарда кубометров газа, который должен использоваться для отопления до весны 2020 года.
Что известно о деле против "Укртрансгаза"
12 июля 2007 года Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 миллионов кубометров газа потребителям компании "Укрэнергосбыт". Стоимость газа не указывалась и истец пытался выполнить решение суда.
Впоследствии стало известно, что обанкротившийся сейчас банк "Финансы и кредит" перечислил компании "Укрэнергосбыт" средства, полученные по кредиту Нацбанка. Прокуратура начала расследовать эту операцию в 2015-2016 годах.
В 2018 году "Укрэнергосбыт" получил дубликат приказа Арбитражного суда о праве требования у "Укртрансгаза", а впоследствии это право требования продали третьей компании – "Фин-Инвест". В начале 2020 года эта компания получила решение суда, в котором добилась взыскания по этому праву требования, однако долг там решили взыскать газом, а деньгами.