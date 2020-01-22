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      Загроза опалювальному сезону: "Укртрансгаз" заявляє про арешт майна і рахунків

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      На майно "Укртрансгазу" наклали арешт / utg.ua

      В "Укртрансгазі", який належить “Нафтогазу”, повідомили, що їхнє майно арештували. Мовиться про стягнення 2,3 мільярда гривень за рішенням арбітражного суду від липня 2007 року.

      Це рішення суду "Укртрансгаз" розцінює як неправомірне і звернувся по допомогу до правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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      Там також стверджують, що блокування їхніх коштів та активів загрожує опалювальному сезону, адже наразі "Укртрансгаз" виконує функцію оператора газових сховищ України.

      Відзначимо, що після завершення анбандлінгу "Укртрансгаз" більше не займається роботою газотранспортної системи. Однак у розпорядженні компанії залишилися газові сховища, у яких міститься зимовий запас газу для опалювального сезону.

      Наразі у сховищах перебуває 18,9 мільярда кубометрів газу, який мають використовувати для опалення до весни 2020 року.

      Що відомо про справу проти "Укртрансгазу"

      12 липня 2007 року Арбітражний суд Києва зобов'язав "Укртрансгаз" поставити 305 мільйонів кубометрів газу споживачам компанії "Укренергозбут". Вартість газу не вказувалася і позивач не намагався виконати рішення суду.

      Згодом стало відомо, що збанкрутілий нині банк "Фінанси та кредит" перерахував компанії "Укренергозбут" кошти, які отримав за кредитом Нацбанку. Прокуратура почала розслідувати цю операцію у 2015-2016 роках.

      У 2018 році "Укренергозбут" отримав дублікат наказу Арбітражного суду щодо права вимоги в "Укртрансгазу", а згодом це право вимоги продали третій компанії — "Фін-інвест". На початку 2020 року ця компанія отримала рішення Господарського суду, у якому домоглася стягнення за цим правом вимоги, однак борг там вирішили стягнути не газом, а грошима.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Ринок газу
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