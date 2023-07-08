Как США аргументируют свое важное решение

В самый новый пакет военной помощи США среди прочего заложили кассетные снаряды к артиллерии 155-миллиметрового калибра. Их выделят из американских запасов, поэтому эти снаряды окажутся на поле боя уже в ближайшее время.

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Сколько их будет именно в этом пакете? О точном количестве в Пентагоне не говорят, чтобы не раскрывать всех карт. Однако заместитель министра обороны США Колин Кол подтвердил, что для контрнаступления США обеспечат ВСУ сотнями тысяч кассетных снарядов.

Кассетные боеприпасы вместо одного большого снаряда содержат сотни мелких. Таким образом, одна бомба может уничтожить много целей. Но некоторые их критикуют за то, что неразорванные кассетные снаряды могут находиться в земле длительное время, угрожая гражданскому населению. Что говорят в США?

Во-первых, в Пентагоне отмечают, что Россия неразборчиво использует кассетные снаряды против гражданского населения Украины. Вместо этого ВСУ будут их использовать против российской армии и для освобождения собственных территорий.

Во-вторых, США передают Украине снаряды с очень низким коэффициентом неразрыва – менее 2,35%. В кассетных боеприпасах России эта доля составляет 30 – 40%. По сравнению с этим американские снаряды представляют значительно меньшую угрозу для гражданских.

В-третьих, в Пентагоне заявили, что Украина дала письменные гарантии того, что не будет использовать эти снаряды в густонаселенных районах и вести записи, где именно эти снаряды применили, чтобы в будущем упростить разминирование территорий и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы.

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Самое важное – победа в войне

На вопрос о безопасности таких снарядов для мирного населения заместитель министра обороны США Колин Кол ответил следующим образом: "Меня, как и любого, волнует гуманитарная составляющая. Однако самое страшное для людей Украины – это победа России в войне. Поэтому важно, чтобы этого не произошло".

Почему Украине передают такие снаряды сейчас? Как объяснили в Пентагоне, чтобы восполнить потребность, пока США и союзники нарастят производство обычных снарядов для требований активной войны. Более простыми словами, чтобы в течение контрнаступления не было пробелов с поставками боекомплектов.

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В течение наступательных действий расход артиллерии очень высокий. Поэтому, чтобы успевать за этим темпом и убедиться, что у ВСУ достаточно снарядов в последующие месяцы, США передают уже имеющиеся боеприпасы, которые лежат на их складах в большом количестве – кассетные.

Вчера я также говорил об этом с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Она сказала, что решение о кассетных снарядах крайне важно. В Киеве прекрасно понимают все оговорки, поэтому ВСУ будут использовать такие снаряды ответственно – потому что освобождают свои территории и своих людей.