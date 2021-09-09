Об этом сообщили уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.
Важно Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму
По словам Денисовой, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.
С августа открыли 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта России, как же им проголосовать. Украинцам, которые живут на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выдали уже около 600 тысяч паспортов,
– напомнила украинский омбудсмен.
Она пояснила, что свои паспорта Россия раздает в первую очередь:
- учителям,
- медицинским работникам,
- людям, которые работают в этих органах "власти".
"Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", – подчеркнула Денисова.
Выборы в ОРДЛО: главное
- Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года. Перед этим Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- В то же время Украина выражает решительный протест из-за разбрасывания Россией паспортами. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, для усиления санкции против Москвы.