Сообщение об инциденте поступило в полицию 2 февраля. Отправил его пострадавший чиновник.

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Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что в помещении исполнительного комитета происходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя территориальной общины.

Неожиданно в кабинет зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя грубо, а также угрожал применить физическую силу в отношении руководителя общины. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком, он облил заявителя, его рабочее место, оргтехнику и документы,

– отметили правоохранители.

Из-за противоправных действий фигуранта рабочее совещание должностных лиц было сорвано. Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за самовольное оставление воинской части или места службы 49-летний житель Гуляйполя.

Мужчина облил пивом заместителя мэра в Запорожье / Фото Нацполиции

Мужчине объявили подозрение

В ходе досудебного расследования работники сектора дознания собрали доказательные материалы, на основании которых сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Мужчина облил пивом заместителя мэра ОТГ на Запорожье / Фото Нацполиции