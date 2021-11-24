Соответствующее решение Луцкий горрайонный суд вынес 18 ноября. У обвиняемого есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. За это время он будет находиться под домашним арестом.

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Мужчина был пьян и придирался к незнакомке

Возмутительный инцидент произошел еще 19 апреля 2021 года. Обвиняемый перебрал с алкоголем и находился на летней площадке АЗС, что в селе Липины. Ранее он уже был судим за хулиганство. Житель Волыни начал обидно придираться к незнакомке. Он вылил ей в лицо пиво из бутылки. После этого – вытащил из мусорника пакет со стеклянными бутылками и бросил его в лицо потерпевшей. Женщина пыталась прикрыть лицо рукой, но все равно получила телесные повреждения.

Обратите внимание! В реестре судебных решений указано, что делал он все это, "желая возвеличиться, унижая другого человека", а его действия сопровождались особой дерзостью.

Какое решение вынес суд

Обвиняемый женат и содержит 2 детей, не работает. Потерпевшая настаивает на его суровом наказании. Мужчина признал свою вину и просил его сильно не наказывать. Впрочем, его предыдущую судимость признали как отягчающее обстоятельство. В результате его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.