Відповідне рішення Луцький міськрайонний суд ухвалив 18 листопада. Обвинувачений має 30 днів, аби подати апеляцію. Упродовж цього часу він перебуватиме під домашнім арештом.

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Чоловік був п'яний і чіплявся до незнайомки

Обурливий інцидент трапився ще 19 квітня 2021 року. Обвинувачений перебрав з алкоголем й перебував на літньому майданчику АЗС, що у селі Липини. Раніше він вже був судимий за хуліганство. Волинянин почав образливо чіплятися до незнайомки. Він вилив у її обличчя пиво із пляшки. Після цього – витягнув зі смітника пакет зі скляними пляшками й кинув його в лице потерпілої. Жінка намагалася прикрити обличчя рукою, але все одно зазнала тілесних ушкоджень.

Зверніть увагу! У реєстрі судових рішень вказано, що робив він все це, "бажаючи возвеличитись, принижуючи іншу людину", а його дії супроводжувалися особливою зухвалістю.

Яке рішення виніс суд

Обвинувачений одружений й має на утриманні 2 дітей, не працює. Потерпіла наполягає на його суворому покаранні. Чоловік визнав свою вину й просив його сильно не карати. Втім, його попередню судимість визнали як обтяжувальну обставину. У результаті його засудили до позбавлення волі строком на 3 роки.