На Харьковщине мужчина отобрал чужую машину, угрожая шампуром, – полиция

Полицейские на Харьковщине сообщили о подозрении 54-летнему мужчине за незаконное завладение автомобилем. Интересно то, что сделал он это угрожая шампуром 67-летнему жителю Змиева.

Правоохранители изъяли и вернули авто владельцу. В полиции сообщили, что подозреваемый уже был судим ранее.

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Как мужчине удалось завладеть чужим авто

В полиции рассказали, что на Харьковщине удалось задержать мужчину, который, по информации следствия, отнял машину у жителя Змиева.

Подозреваемый попросил потерпевшего довезти его до пруда. На берегу он направился к вагончику, а через несколько минут вернулся с шампуром и стал угрожать водителю. Потерпевший отбежал от автомобиля, а нападающий тем временем сел в машину и поехал в Харьков,

– говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что мужчину удалось задержать уже через несколько часов на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Южнопроектной

Там добавили, что автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу. В полиции отметили, что подозреваемый уже привлекался к ответственности в прошлом. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.