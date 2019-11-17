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      Угрожали убийством: активист Протасова Яра скрывается от расправы

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      Роману Ратушному – 22, он активист. Но уже 1,5 месяца не участвует в протестах, не живет дома и не ходит на работу. А скрывается от влиятельных застройщиков Протасова Яра, которые угрожали ему за активное противостояние незаконному строительству.

      По словам молодого человека, угрозы публично писал одиозный Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, которого вместе с Олегом Левиным и называют владельцами застройки в Протасовом Яру.

      К теме: Скандальная застройка Протасова Яра в Киеве – кто за этим стоит

      В частности, активисту намекали на судьбу Сергея Рудика (бывшего председателя Государственного земельного агентства – 24 канал), которого похитили и держали в подвале в Днепре, и допрашивал его лично Корбан.

      Скандал вокруг Протасова Яра: что известно
      Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве, которая зимой превращается в горнолыжный курорт. Но в мае 2019 года львиную его часть огородили забором и начали готовиться к строительству трех небоскребов фирмы "Дайтона групп". Им противостоят несколько неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства.

      Во время активной фазы противостояния с инициатором активистского движения Романом Ратушным встретился Андрей Смирнов. В то время еще адвокат и представитель застройщика, а теперь – заместитель главы офиса Президента.

      Роман Ратушний
      Активист Протасова Яра Роман Ратушный

      Аудио разговора накануне опубликовали активисты – после того, как прокуратура в очередной раз отказала в открытии дела об угрозах.

      Роман, вы недооцениваете этих днепровских бизнесменов? Рано или поздно они возьмут верх. Я не хочу, чтобы была стрельба, и этих всех ужасов,
      – говорится в нем.

      "Артикулирование прямых последствий отказа сотрудничать – это и есть угроза. Сознательно было сформировано у Романа ощущение, что продолжение его деятельности повлечет за собой эти негативные последствия", – прокомментировала адвокат активиста Евгения Закревская.

      Сам же Андрей Смирнов рассказал, что встречу помнит, однако утверждает, что никаких угроз там не было. Хотя и заметно нервничает.

      Андрій Смирнов
      Андрей Смирнов

      Скрываться молодого человека заставили не только намеки на расправу от застройщиков. О том, что опасность реальна, ему, мол, намекнули правоохранители.

      Начала с разных источников поступать информация, что меня в ближайшее время похитят и убьют. С тех пор фиксируем у моего дома автомобили, арендованные у днепровской компании "Приват лизинг",
      – отметил Раштуний.

      Такие же предупреждения свое время получила Екатерина Гандзюк, и хоть и была осторожной, через несколько недель активистку жестоко убили.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: коротко
      Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла около года назад. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела было покрыто ожогами.

      Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заверил, что раньше не знал о ситуации с угрозами Роману Ратушному. А вот президент узнал почти месяц назад на пресс-марафоне. Но с тех пор никакой реакции из Офиса не было.

      Обратите внимание! Протасов Яр раздора: из Администрации Зеленского засветился в скандальной застройке

      Между тем на Протасовом Яру все замерло. Проблемное строительство заморожено, но застройщики пытаются обжаловать это, а судебные процессы о запрете строительства, как и уголовные дела, стоят на месте.

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      Автор: Анна Брыкова, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины ГПУ Руслан Рябошапка Офіс Президента Скандальные застройки Новости Днепра Новости Киева Активисты
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