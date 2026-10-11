Беларусь все сильнее зависит от России, при этом режим Александра Лукашенко сталкивается с экономическими проблемами, санкционным давлением и конкуренцией со стороны Китая. Параллельно Минск продолжает поддерживать российскую военную машину, а на границах стран ЕС растут гибридные угрозы, которые могут быть частью более широкой стратегии Кремля по дестабилизации Европы.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью 24 Каналу объяснил , почему отношения Лукашенко с Путиным являются скорее "дружбой по расчету", как белорусские предприятия помогают России вести войну и почему экономические перспективы Минска остаются неутешительными. Также он оценил риски гибридных операций против стран НАТО, роль белорусской армии и силовых структур, и возможные договоренности Лукашенко с администрацией Дональда Трампа.

Лукашенко приветствует Путина: что стоит за "дружбой по расчету"

Лукашенко, конечно же, поздравил Путина, вступил в ряды любимой компании Ким Чен Ына. Именно из Туркменистана. Трамп не звонил, а Лукашенко, конечно, отправил телеграмму. А как вы думаете, он на самом деле желает ему смерти и хочет занять его место?

Ситуация у него противоречивая, потому что он очень зависит от Путина. Если Путин умрет, то в Российской Федерации могут произойти политические изменения, а это повлияет и на изменение политики в Беларуси. Но это, по сути, два сиамских близнеца. Если их разделить, у обоих возникнут проблемы.

Для Лукашенко, конечно, гораздо больше проблем будет тогда, если первым умрет Путин. Ведь фактор России является определяющим для внутренней политики Беларуси. Лукашенко построил одновекторную политику и экономику страны – она зависит прежде всего от поддержки со стороны Кремля.

Если в Кремле появится человек, который захочет это пересмотреть, то это может пойти в двух направлениях. Либо этот человек скажет: хорошо, я больше не буду донором режима в Беларуси, и тогда у нас появится шанс изменить ситуацию в стране. Или, наоборот, появится тот, кто захочет заменить Лукашенко другим кремлевским ставленником. То есть для Лукашенко это дополнительные риски.

Павел Латушко о режиме Лукашенко и потакании России: смотрите видео

Я не думаю, что там дружба в классическом смысле. Это дружба по расчету. У каждого есть свои выгоды. Для Путина Беларусь – это подчеркивание, к сожалению, определенных остатков Российской империи. Что Беларусь находится под большим влиянием Российской Федерации, демонстрирует: Кремль еще может на кого-то влиять.

Для Лукашенко сегодняшний Путин – это донор и спонсор, который спасает его от экономического краха, в частности, учитывая недальновидную и абсурдную экономическую политику, а также действие санкций.

Белорусское топливо для России: компенсирует ли оно удары по НПЗ

Нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн сообщил, что в сентябре Беларусь поставила России 205 тысяч тонн бензина и 246 тысяч тонн дизельного топлива. Насколько белорусские поставки могут компенсировать последствия украинских ударов по российским НПЗ?

Когда Россия теряет свои нефтеперерабатывающие мощности, доля Беларуси в поставках в РФ действительно должна расти. И тогда влияние этих поставок также увеличивается. Но это не носит глобально стратегического характера.

К тому же в сентябре белорусские НПЗ начали плановые ремонты. Это не означает, что Лукашенко не хочет продавать бензин. Он даже недавно встречался с представителями Евразийской экономической комиссии, а глава правительства рассказывал, как Беларусь помогает, например, Кыргызстану с поставками бензина.

Он всегда использует одну формулу: если почему-то можем помочь – мы всегда поможем. Но его помощь означает следующее: платите мне деньги, и я вам буду помогать.

В то же время сейчас возможности поставок белорусских НПЗ в определенной степени сократились. Речь идет примерно о падении на 10–13% по сравнению с августом. Но это временно. Если Украина продолжит наносить эффективные дальнобойные экономические удары по российским НПЗ, то доля белорусского бензина в общем объеме потребления Российской Федерации будет расти после завершения ремонтных работ на НПЗ.

Как Беларусь поддерживает российскую военную машину

А что еще можно сделать для перекрытия помощи российской военной машине через белорусские предприятия? Какие сейчас сферы наиболее активны, помимо дизельного топлива, именно в военной сфере?

Это ремонт военной техники. Беларусь занимается этим с 2022 года. Это микросхемы, поставляемые предприятиями производственного объединения "Интеграл". Это и "БелОМО", и еще около сотни предприятий. Когда-то инициатива Belpol сообщала, что около 500 белорусских предприятий – как ВПК, так и просто промышленных – переориентировались на помощь Российской Федерации. К сожалению, это приходится констатировать.

Сегодня белорусская промышленность переживает кризис. Этот кризис обусловлен несколькими факторами. Первый – потеря рынков сбыта, прежде всего европейского рынка, а также проблемы с поставками на африканский рынок, которые не могут компенсировать потери, понесенные на рынке Украины.

Не следует забывать, что Украина была для Беларуси вторым экспортным партнером. То есть вторым потребителем белорусского экспорта, в частности машиностроения, была Украина, а Украина полностью обнулила этот объем.

Поэтому сейчас это в определенной степени позволяет белорусской промышленности не рухнуть окончательно. Роста нет – это нулевой процент. Сначала было падение, сейчас вышли на ноль, но в последний месяц снова началось падение по сравнению, например, с июлем, который был месяцем роста.

Второй фактор – конкуренция со стороны китайских предприятий на российском рынке. Китайцы более гибкие, более мобильные, у них больше денег и лучшие технологии. Они быстрее создают предприятия по импортозамещению. В Российской Федерации действует специальная государственная программа импортозамещения, согласно которой определенная часть компонентов должна производиться на территории РФ.

Например, китайцы фактически строят два предприятия, аналогичных Минскому тракторному заводу. И что тогда будет с МТЗ? Когда-то он производил 100 тысяч тракторов, затем 60 тысяч. Сейчас производит, условно говоря, 10 плюс 1 тысячу тракторов, но для такого огромного предприятия это нерентабельно. Оно полностью в долгах, как шелк. Это огромные долги, которые тракторный завод не может выплачивать.

Посмотрим на "БелАЗ". "КамАЗ" уже практически достаточно глубоко готов начать производить аналоги "БелАЗа". Если посмотрим на "Белшину", то есть шинное производство, то китайцы тоже в это инвестировали. Соответственно, они будут вытеснять белорусские предприятия с российского рынка.

Даже посол Лукашенко в Москве уже кричал об этом: нас вытесняют с рынка, у нас проблемы. У Лукашенко нет инвестиций. Его государственные компании не располагают финансовыми ресурсами, чтобы инвестировать в создание импортозамещающих производств на территории Российской Федерации и стать конкурентами китайским производителям.

Поэтому, с одной стороны, у него лучший друг Путин, но этот Путин дает возможность выходить на промышленный рынок китайским предприятиям. У Лукашенко лучший друг – Си, но Си конкурирует с белорусской промышленностью. Поэтому перспективы белорусской промышленности, я бы сказал, плачевны.

Даже если представить, что война завтра закончится, и Россия начнет сокращать расходы на перевооружение и производство вооружений, то потребление белорусских товаров тоже уменьшится. А куда тогда пойдет Лукашенко, если он останется под санкциями? Так что ситуация в экономике неутешительна и требует системных изменений. А главное – это отмена санкций. Чтобы их отменить, нужно изменить политику.

Знаете, какую формулу придумала дипломатия Лукашенко? Они говорят так. Когда они встречаются, например, в европейских столицах, конфиденциально, им говорят: вы предлагаете прекратить репрессии в Беларуси, освободить всех политических заключенных, дать возможность работать свободным СМИ, политическим партиям, неправительственным организациям.

А представители Лукашенко отвечают: мы этого делать не будем, потому что если мы это сделаем внутри Беларуси, это будет означать дестабилизацию ситуации в стране, а это может привести к смене власти. Мы не хотим повторения 2020 года.

Если мы исходим из формулы, что внутри страны ничего делать не будем, тогда давайте говорить о внешней политике. А во внешней политике нас интересует экономика. Вас же тоже интересует экономика. Давайте торговать. А чтобы торговать – снимите санкции.

То есть это хитрая формула: почему европейцы должны снимать санкции с Лукашенко за то, что он не прекращает репрессии, не прекращает поддержку агрессии против Украины и продолжает гибридную агрессию?

Гибридная атака на границе с Латвией и план дестабилизации ЕС

Буквально вчера мы увидели, что произошло на белорусско-латвийской границе: 20 мигрантов, вооруженные люди угрожали латвийским военным, неизвестные в масках проникли через границу, повредили распределительный щит, похитили камеры. Это что уже – зеленые человечки?

Это заранее спланированная спецоперация по дестабилизации ситуации в одном из государств Европейского Союза – Латвии. Я недавно общался с латвийскими дипломатами в НАТО. Они подтверждают, что за этим, конечно, может стоять российский след.

Но давайте посмотрим: это происходит с 2021 года. Почему это началось именно тогда? За этот период в Латвию было, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 48 тысяч попыток незаконного пересечения границы, в Польшу – 140 тысяч, в Литву – 225 тысяч. В сумме это не менее 213 тысяч попыток незаконного проникновения на территорию Европейского Союза, организованных Лукашенко в сотрудничестве с Путиным.

В Латвию в этом году – 12 тысяч попыток. Польша смогла добиться того, что под влиянием Китая, под давлением Китая Лукашенко отказался дальше атаковать польскую границу. Польша укрепила границу, вложила миллиард евро в две системы защиты, и проникнуть на ее территорию из Беларуси стало очень сложно.

Куда Лукашенко перебросил мигрантов? В Латвию. И мы с вами уже слышали предупреждения спецслужб многих стран о том, что в ближайшее время будут проводиться различные гибридные спецоперации, в частности на территории ЕС. И мы это увидели.

Они вошли на территорию Латвии, пересекли государственную границу, вооруженные люди в масках взяли камеры. Фактически это было вторжение, и они угрожали оружием латвийским пограничникам и военным.

Это было необходимо еще в 2021 году с очень конкретной целью. Тогда мигрантов массово засыпали в Польшу, помните Кузницу-Брузги, где был огромный штурм мигрантов, затем начали засыпать их в Литву. Они рассчитывали, что Европа откроет границы, как это было во времена Меркель, когда она впускала сирийских мигрантов и других.

Параллельно Путин договорился с Лукашенко, что они начнут агрессию против Украины, и они понимали, что после агрессии появится огромное количество беженцев из Украины. Миллион человек, миллионы. И тогда на территории ЕС образовалась бы взрывоопасная смесь: мигранты с территории Беларуси и украинские беженцы. Это и был их замысел.

У Лукашенко была и своя цель: месть за санкции, за непризнание, прежде всего за непризнание его президентом. Сейчас это делается с другой целью – чтобы дестабилизировать общество, чтобы люди устали от войны, устали от России, и чтобы к власти приходили политики, которые скажут: хватит, нужно договариваться с Россией.

Стратегическая цель Российской Федерации – развалить Европейский Союз. Развалить его через смену элит в конкретных государствах. Мы видим это и в Германии, где я сейчас нахожусь, и во Франции, и во многих других странах.

Что происходит в Европе сейчас? Она вынуждена тратить колоссальные ресурсы на оборону. Польша, Литва, Латвия, Германия, Франция – все тратят огромные деньги. А откуда берутся эти деньги? Из общего бюджета государства. Следовательно, на социальные программы уходит меньше средств, растет недовольство в обществе.

Недовольство растет и в отношении правящих элит. Сегодня правящие элиты поддерживают Украину. А на смену им постепенно могут прийти те, кто скажет: хватит, договаривайтесь с Россией, достаточно поддерживать Украину. Это и есть реализация стратегического замысла Кремля. Атаки на Латвию и Литву – это небольшие элементы, но они тоже направлены на достижение этой цели.

Россия создает гибридные угрозы для стран НАТО

А может ли давление через Беларусь использоваться для отвлечения внимания и сил от Калининграда и Сувальского коридора? И какие действия Москвы и Минска уже позволят нам говорить, что масштабная операция вот она, уже здесь?

Сейчас мы наблюдаем точечные, разноплановые, многоуровневые гибридные действия в отношении стран Балтии и других государств Европейского Союза. Польша – это был воздух: залетали дроны, летели ракеты, проверяли систему ПВО и ВВС. Литва – это был миграционный кризис. Затем появились туннели, летали воздушные шары, которые блокировали литовские аэропорты, когда самолеты не могли приземляться. Это наносило серьезный экономический ущерб.

Латвия – это сейчас операция на земле, когда массово проникают 12 тысяч уже вооруженных групп. Проводится проверка разноуровневых, разносистемных действий. Цель может быть единой, но инструменты разные. И в какой-то момент все это может заработать одновременно. Тогда начнутся потрясения. Кто-то пойдет по суше, кто-то по воздуху, куда-то полетят дроны. Все это будут не масштабные, но синхронизированные в один момент операции.

И тогда встанет вопрос: как отреагирует НАТО? И здесь снова возникнет проблема, потому что НАТО, скорее всего, не будет рассматривать это как агрессию. Это снова будут слова, новые расходы на оборонные системы, снова деньги придется отнимать у социальной сферы, снова возрастут раздражение и страх в обществе.

Это может произойти, и об этом, я думаю, предупреждал глава ЦРУ, который также приезжал в Ригу. Он информировал латвийскую сторону о возможных гибридных действиях. Об этом говорил и премьер-министр Польши, отмечавший, что в конце осени и зимой усилятся гибридные действия в отношении государств Балтийского региона.

Не следует забывать и о диверсиях в глубине территории Европейского Союза, когда горят предприятия военно-промышленного комплекса, происходят попытки поджогов торговых объектов и т. п. Это все разноплановые действия, но у них одна общая цель – дестабилизация. И когда-нибудь они могут сработать синхронно.

Калининград – там расположена российская группировка, и поэтому Литва опасается. Она выстраивает линию обороны, ведь есть Сувальский коридор – 104 километра перешейка. Литва уже опубликовала планы эвакуации населения. У них одно направление будет на Каунас, другое – через Сувальский коридор в случае агрессии с территории Беларуси или Российской Федерации.

Поэтому им необходимо удерживать этот коридор. Вооруженные силы Польши, министр обороны Польши Кшиштоф Камыш, подтвердили, что Польша придет на помощь, чтобы защитить Сувальский коридор и не дать отрезать балтийские государства от основной части Европейского Союза.

Российско-белорусские учения: прямая угроза или лишь подготовка

На прошлой неделе белорусский контингент принимал участие в российских учениях "Центр-2026". А на заключительном этапе ОДКБ наблюдали Путин и Белоусов. Что эти маневры говорят о роли белорусской армии в настоящее время? И что мы должны понимать о целях и результатах этих учений?

Учения, проходившие на территории Российской Федерации, не представляют прямой угрозы. В них участвует 41 государство. Конечно, когда военных тренируют в условиях реальной войны, которая продолжается на территории Европы, это означает повышение уровня подготовки, в том числе и тех частей вооруженных сил, которые участвуют в агрессии.

Но в целом прямой угрозы для Европы и Украины они не представляют. Если говорить об учениях ОДКБ, то они тоже носят скорее плановый характер. Там есть две составляющие – командно-штабные, которые, кстати, сегодня завершаются, и проверка радиохимических войск, радиохимической защиты как дополнительный элемент.

В них принимают участие такие государства, как Казахстан или Кыргызстан, которые не заинтересованы в участии в каких-либо агрессивных действиях ни против Украины, ни против Европейского Союза. И если они увидят какие-либо признаки подготовки к подобным действиям со стороны Российской Федерации или режима Лукашенко, то первыми сообщат об этом НАТО или в рамках документов ОБСЕ – Венского документа ОБСЕ – о действиях, которые могут создать угрозу для государств-членов ЕС и Украины.

Поэтому следует обратить внимание на другие учения – например, "Союзная решимость" 2022 года. Именно в рамках союзного государства тогда завершились учения, после которых произошло полномасштабное вторжение России с территории Беларуси. Есть еще "Щит Союза" – это также в рамках белорусско-российского союзного государства, 2023 год. Кстати, следующие такие учения запланированы на 2027 год – к ним нужно относиться внимательно.

Есть также "Запад-2025". Все это происходит в рамках союзных договоренностей Лукашенко и Путина, когда у них есть совместная региональная группировка, совместная система ПВО, ВВС, совместное командование и координация по всем родам войск. На это и нужно действительно смотреть очень внимательно.

Внутренние войска, ОМОН и подготовка к протестам

В середине октября в Беларуси пройдут учения "Нерушимое братство 2026". В них будут задействованы внутренние войска и ОМОН. Я так понимаю, что это подготовка к сценарию подавления протестов, и такие подразделения нужны не просто так?

Сейчас очень активно тренируются и Вооруженные силы, и система МВД. МВД проводило самые масштабные в истории Беларуси учения по разгону массовых демонстраций. Была проведена внеплановая проверка внутренних войск МВД.

Мы же говорили с вами, что это фактически армия. Они вооружены до зубов. Формально она должна заниматься наведением порядка в стране, но мы понимаем, что это политически мотивированные действия. Все это готовится к тому, что если люди будут протестовать, например, в связи с тем, что война придет на территорию Беларуси тем или иным образом, или поедут гробы, или будут обстрелы, или Лукашенко снова предоставит территорию для ударов, соответственно будут и обстрелы территории Беларуси, – тогда они готовы к таким действиям.

Сейчас, например, в Минске проходят антитеррористические учения. Состоялась антитеррористическая конференция, и очень интересно, что туда приехал КСИР – Корпус стражей исламской революции Ирана, который вместе с КГБ, с белорусским "Алмазом" и другими спецслужбами учился противодействовать террористическим актам.

Мне очень интересно другое: когда Лукашенко так активно развивает сотрудничество с Ираном, когда министр обороны Хренин несколько недель назад встречался с заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана, когда они поставляют в Иран топливо, когда из Ирана прилетают самолеты, находящиеся под американскими санкциями, – эти транспортные самолеты, которые, вероятно, перевозят не хлеб и булочки, а что-то, связанное с оружием, баллистикой или дронами. Лукашенко, кстати, недавно посещал производство дронов.

Что об этом думают американцы? Мы написали американцам, я написал письмо и в Европейскую комиссию, и в Украину – мы направили эту информацию, чтобы все видели, как Лукашенко строит отношения с Ираном. И здесь интересно, будет ли двойной стандарт со стороны администрации Белого дома.

Нужны ли Трампу изменения со стороны Лукашенко

Я вот еще когда вы говорили, что Лукашенко хочет ослабления европейских санкций, а потому нужно изменить внутреннюю и внешнюю политику, подумала: возможно, не всем это нужно. Джоан Коул, Дональд Трамп, возможно, не хотят изменений в поведении Лукашенко. И ведь можно же поторговать калием с диктатором. Нет?

Так. И еще, в дополнение к предыдущему вопросу, нужно сказать, что вчера Лукашенко подписал очень интересный указ. Согласно ему он изменил правила формирования областных исполнительных комитетов, областных администраций, то есть областных правительств.

Теперь в эти структуры будут входить примерно семь-восемь человек: председатель, три-четыре заместителя, руководитель по делам. И там появляются еще три очень интересных человека в каждой области: начальник управления КГБ по области, начальник управления МВД по области и начальник управления Комитета государственного контроля по области.

Это весь силовой аппарат. Это те, у кого есть оружие и реальная силовая власть. Почему он это делает? После того как он назначил Павла Муравейку заместителем главы администрации по военным вопросам, мы снова видим, что фактически появляются областные военные администрации.

Сегодня они не являются военными, туда не включены, например, представители вооруженных сил. Но фактически это военные штабы, военные администрации, которые в какой-то кризисный момент будут управлять областями. И там нужно обеспечить синхронность взаимодействия, интеграцию военного силового аппарата и гражданского аппарата. Это довольно тревожный указ, который подписал Лукашенко.

Что касается торговли калием – кораблик уплыл. Экономически это нецелесообразно, не приносит Лукашенко никакой выгоды. Поэтому американцы давят на соседнее государство, чтобы оно открыло транзит для калия, прежде всего Литва и Клайпеда. Представители Трампа побывали и в Риге, и в Вильнюсе, и в Варшаве. Они хотят и дальше вести дела с Лукашенко, считая, что это инструмент, который позволит зарабатывать деньги.

Сейчас Лукашенко предлагает еще один проект – "Гродноазот", азотное удобрение, спрос на которое в мире очень большой. Здесь он предлагает трехсторонний американо-российско-белорусский проект: американцы инвестируют, предоставляют технологию, снимают санкции с "Гродноазота", россияне поставляют газ через "Газпром", а Лукашенко получает модернизированное предприятие.

А потом, мол, встанет вопрос: давайте снимем санкции с "Газпрома", ведь газ нужен для производства этих удобрений. А если "Газпром" под санкциями, то и удобрения должны оставаться под санкциями. То есть здесь бизнес-схемы раскладываются очень просто: просто зарабатывать деньги.

Просто отбивать бабки. А Лукашенко почему в Туркменистан полетел? Большой геополитик? Показать, что он хоть куда-то летит?

Павел Латушко: Это юбилейный саммит Содружества Независимых Государств. Я не знаю, почему эта организация вообще до сих пор существует, но это такой клуб. Клуб, где некоторые – диктаторы, большинство – диктаторы. Там же нет демократических выборов. Ну, возможно, в Кыргызстане есть элементы демократии.

При всем моем уважении, но если посмотреть на Азербайджан или на Украину – там же нет демократии в классическом смысле. Если взять Таджикистан – нет демократии, Туркменистан – нет, в Беларуси тем более, в России тоже.

Это такой клуб старых руководителей, которые сидят у власти десятилетиями. Они собираются, чтобы выпить, поговорить, поплакаться, показать людям: смотрите, мы здесь дружим, общаемся. Но что эта дружба дает этим странам с экономической точки зрения? Никакого экономического роста она не дает.

Для России, правда, эти объединения – ОДКБ, СНГ, Евразийское экономическое сообщество – выгодны, потому что это прямой интерес Российской Федерации. Она хочет удержать свою сферу влияния, но эта сфера рассыпается. Азербайджан уходит, Армения уходит, Молдова давно ушла. Узбекистан достаточно самостоятелен в экономическом плане, обладает серьезными энергетическими ресурсами. Кто там остается? Кыргызстан, Беларусь, которая полностью находится под влиянием Кремля.