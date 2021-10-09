Такая информация появилась в The New York Times. Однако главная проблема для ЦРУ в том, что их шпионов по всему миру не просто выявляют, но и казнят, или даже склоняют на свою сторону спецслужбы враждебных стран.

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Двойные агенты разведки

Из секретного отчета ЦРУ становится ясно, что к агентам в таких странах как Россия, Китай, Иран и Пакистан стоит относится с особой осторожностью, ведь власти этих государств часто делают их двойными агентами разведки. То есть часть агентов ЦРУ в этих странах может работать еще и на другие разведки.

В отчете говорится, что ЦРУ в последние годы слишком наивно доверяла своим агентам и информаторам за границей, ведь часть из них принимали на работу без какой-либо дополнительной проверки. И что важно – никто из руководства никогда не нес за это ответственность.

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Здесь сразу же вспоминается история с Афганистаном. Ведь американская разведка заявляла, что "Талибан" слишком слаб, чтобы быстро захватить власть. Тогда говорилось, что талибы захватят власть, в лучшем случае, через 3 года. Хотя это оказалось огромной ошибкой.

ЦРУ использовало устаревшие методы шпионажа

Кроме того, в ЦРУ признали, что большое количество скомпрометированных информаторов в последние годы показало, насколько возросли шпионские возможности других стран, здесь в первую очередь речь идет о:

биометрическом сканировании;

распознавании лиц;

искусственном интеллекте;

хакерских атаках.

В то время как ЦРУ всё еще использовало устаревшие методы шпионажа. Поэтому их информаторов было легко вычислить.

Кроме того, в ЦРУ признают, что слишком долго были сосредоточены исключительно на террористических угрозах на Ближнем востоке и совсем не смотрели в сторону вражеских России и Китая.

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Поэтому россиянам и китайцам удается совершать хакерские атаки и даже внедряться во властные кабинеты США. Ведь, подготовка и обучение информаторов, которые должны шпионить за иностранными правительствами, сильно отличается от подготовки для работы в террористических сетях.

ЦРУ будет переключатся на создание шпионских сетей в этих странах. Однако проблема в том, что и Пекин, и Москва, и даже Тегеран давно делают это в США, пока Вашингтон боролся с террористами. Потому их навыки уже могут быть выше, чем у американцев.

Резюмируя, сам факт такого отчета ЦРУ свидетельствует о том, что США, похоже, всерьез рассматривают угрозы исходящие от Китая и России. А потому будут всё больше двигаться в направлении сдерживания Пекина и Москвы, в том числе и с помощью шпионов.

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