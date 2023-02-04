Об этом заявил глава парламента Молдовы Игорь Гросс на одном из телеканалов. Спикер добавил, что Россия представляет опасность для всего цивилизованного мира.
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Российский шовинизм и империализм воняет смертью, кровью и страданиями
Спикер парламента Молдовы утверждает, что Сергей Лавров пренебрег базовыми правилами коммуникации в отношении другой суверенной страны. Публичное поведение министра МИД России находится на "серьезном уровне деградации".
Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, воняющего смертью, кровью, страданиями и деревнями, стертыми с лица земли,
– заявил Гросу.
Игорь Гросу отметил, что такими высказываниями и своим варварским поведением в войне против Украины Россия в очередной раз доказывает, что представляют реальную опасность всему цивилизованному миру. Глава парламента подчеркнул, что речь не идет о классической битве между двумя армиями, когда одна захватывает, а другая – защищает страну.
Посмотрите, что россияне поступают с критической инфраструктурой. Не только военные объекты являются мишенью. Жилые дома, узлы распределения электроэнергии и тепла являются мишенями,
– констатировал спикер.
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Что выдал Лавров о Молдове
- Во время интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву глава МИД России Сергей Лавров назвал Молдову "новой Украиной". Об этом он заявил, отвечая на вопрос Киселева о том, какое государство вблизи России может "пойти по пути Украины".
- Российский "дипломат" был нескрываемо возмущен проевропейским вектором Молдовы. Лавров начал обвинять президента Молдовы в том, что она якобы незаконно пришла к власти.
- Мая Санду, по мнению Сергея Лаврова, "рвется в НАТО", "готова объединяться с Румынией" и даже больше – "готова практически на все". Следует заметить, что диалог пропагандиста и министра страны-агрессорки выглядел публичной угрозой суверенитету Молдовы.