Об этом заявил глава парламента Молдовы Игорь Гросс на одном из телеканалов. Спикер добавил, что Россия представляет опасность для всего цивилизованного мира.

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Российский шовинизм и империализм воняет смертью, кровью и страданиями

Спикер парламента Молдовы утверждает, что Сергей Лавров пренебрег базовыми правилами коммуникации в отношении другой суверенной страны. Публичное поведение министра МИД России находится на "серьезном уровне деградации".

Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, воняющего смертью, кровью, страданиями и деревнями, стертыми с лица земли,

– заявил Гросу.

Игорь Гросу отметил, что такими высказываниями и своим варварским поведением в войне против Украины Россия в очередной раз доказывает, что представляют реальную опасность всему цивилизованному миру. Глава парламента подчеркнул, что речь не идет о классической битве между двумя армиями, когда одна захватывает, а другая – защищает страну.

Посмотрите, что россияне поступают с критической инфраструктурой. Не только военные объекты являются мишенью. Жилые дома, узлы распределения электроэнергии и тепла являются мишенями,

– констатировал спикер.

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