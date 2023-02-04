Про це заявив глава парламенту Молдови Ігор Гросу на одному з телеканалів. Спікер додав, що Росія становить небезпеку для всього цивілізованого світу.

Читайте також "Це не зрозуміти людям зі здоровим глуздом": Лавров погрожує Молдові

Російський шовінізм й імперіалізм тхне смертю, кров'ю та стражданнями

Спікер парламенту Молдови стверджує, що Сєргєй Лавров знехтував базовими правилами комунікації щодо іншої суверенної країни. Публічна поведінка міністра МЗС Росії перебуває на "серйозному рівні деградації".

Тут стільки гнилого шовінізму й імперіалізму, який тхне смертю, кров'ю, стражданнями та селами, стертими з лиця землі,

– заявив Гросу.

Ігор Гросу зазначив, що такими висловлюваннями та своєю варварською поведінкою у війні проти України, Росія вкотре доводить, що становить реальну небезпеку всьому цивілізованому світу. Глава парламенту наголосив, мова не йде про класичну битву між двома арміями, коли одна загарбує, а інша – захищає країну.

Подивіться, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Не лише військові об'єкти є мішенню. Житлові будинки, вузли розподілу електроенергії та тепла є мішенями,

– констатував спікер.

Зверніть увагу Саме той фальшивий привід: МЗС України підтримало Молдову після погроз Лаврова

Що видав Лавров про Молдову