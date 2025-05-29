На фоне подготовки ко второму раунду переговоров Центр противодействия дезинформации опроверг очередное утверждение пропагандистов, передает 24 Канал.

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Мединского запугивают "самокатами" со взрывчаткой

Семью помощника Путина запугивают якобы теми же взрывчатыми самокатами, которые использовали во время убийства генерала Кириллова в декабре 2024 года. Следственный комитет России заявил, что реагирует на "информацию об угрозах со стороны украинских радикалов". В связи с чем, глава враждебного СК Александр Бастрыкин дал распоряжение расследовать дело.

Однако, как подчеркивают в Центре противодействия дезинформации, никаких доказательств реальности этих угроз нет. Несмотря на это, российские силовики уже ищут "причастных".

Эта информационная кампания, запущена россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыва переговоров о прекращении огня,

– сообщили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что распространение таких обвинений свидетельствует о нежелании Кремля прекращать огонь и о его намерении сорвать переговоры, превратив их в фарс.

Напомним, в результате спецоперации СБУ в Москве успешно ликвидирован генерал-лейтенант Игоря Кириллова. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. По информации наших источников, взрывчатка на самокате сработала, когда Кирилов вместе с помощником заходили в подъезд. Оба погибли от полученных ранений.