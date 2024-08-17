Недавно вообще ходили слухи, что Ким приобрел Mercedes-Benz последней модели. Поэтому, как рассказал 24 Каналу чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае (1999 – 2001) Игорь Литвин, ни одна ядерная война ему не нужна. Он не хочет остаться без всего, к чему привык.

Интересно Путин слаб: как реагируют его "союзники" на постепенную потерю Курщины

Как относиться к угрозам КНДР

Литвин отметил, что Ким Чен Ын постоянно получает товары, которые отличают его от обычного жителя Северной Кореи. Он поддерживает этот статус исключительно для себя, поэтому может говорить, мол, "нанесу ядерный удар по Южной Корее". Хотя четко понимает, что ответ прилетит от США, и может быть гораздо мощнее.

"Если бы Запад перерезал канал поставки вещей, которые так сильно любит лидер КНДР, угрозы стали бы серьезными, потому что Ким будет понимать, что потеряет это. В противном случае не нужно серьезно принимать это во внимание", – отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999 – 2001 годах.

Смотрите также Для ослабления напряженности: президент Южной Кореи предложил КНДР переговоры

Авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Россия, нагнетают страх повсюду. Они уверены, что только угрозой применить силу можно добиться соответствующего результата в любых контактах с теми, кто предлагает нормальное общение.

Поэтому они могут угрожать стереть с лица земли все что угодно. У них такая методичка и надежда, что мир прогнется под них. Не иначе,

– констатировал Игорь Литвин.