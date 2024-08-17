Нещодавно взагалі ширилися чутки, що Кім придбав Mercedes-Benz останньої моделі. Тому, як розповів 24 Каналу надзвичайний і повноважний посол України в Китаї (1999 – 2001) Ігор Литвин, жодна ядерна війна йому не потрібна. Він не хоче залишитися без усього, до чого звик.

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Як ставитися до погроз КНДР

Литвин зазначив, що Кім Чен Ин постійно отримує товари, які відрізняють його від звичайного жителя Північної Кореї. Він підтримує цей статус винятково для себе, тому може говорити, мовляв, "завдам ядерного удару по Південній Кореї". Хоча чітко розуміє, що відповідь прилетить від США, і може бути набагато потужнішою.

"Якби Захід перерізав канал постачання речей, які так сильно любить лідер КНДР, погрози стали б серйознішими, бо Кім розумітиме, що втратить це. В іншому випадку не потрібно серйозно брати це до уваги", – наголосив надзвичайний та повноважний посол України в Китаї у 1999 – 2001 роках.

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Авторитарні режими, такі як Північна Корея та Росія, нагнітають страх всюди. Вони впевнені, що лише погрозою застосувати силу можна добитися відповідного результату в будь-яких контактах з тими, хто пропонує нормальне спілкування.

Тому вони можуть погрожувати стерти з лиця землі все що завгодно. У них така методичка й сподівання, що світ прогнеться під них. Не інакше,

– констатував Ігор Литвин.