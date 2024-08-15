Про це він заявив під час свого виступу на честь 79-ої річниці незалежності Кореї від Японії. У своїй промові Юн також порушив ідею плану започаткувати міжнародну конференцію з прав людини в Північній Кореї.

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Чи можливі переговори між Південною Кореєю та КНДР

Юн Сок Йоль сказав, що запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до возз'єднання сімей, розділених Корейською війною 1950 – 1953 років.

Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації,

– заявив він на церемонії в Сеулі.

Водночас ще на початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і заявив, що об’єднання більше неможливе.

До слова, раніше стало відомо, що Росія відправила 447 кіз у північнокорейське місто Расон. Кози були експортовані з Ленінградської області Росії. І це лиш перша партія сільськогосподарських тварин, яких Росія має намір поставити до Північної Кореї.