Ядерная кнопка и деменция путина: стоит ли бояться угроз хозяина кремля

А сейчас давайте обсудим такую новость: "Институт исследования войны: путин может угрожать применением ядерного оружия для остановки контрнаступления ВСУ на Юге Украины".

В теории, здесь можно ограничиться таким ответом – "заявление настолько беспредметное, что даже нечего обсуждать. Мол, вот когда рф реально начнет угрожать применением ядерного оружия, тогда давайте и говорить". Но нет, материал достаточно интересный, его стоит "размотать".

Прогнозы и заявления

Начну с самого базового. У нас к началу вторжения намертво оформился примат первенства оценок западных структур по политической жизни в Украине. А во время войны этот "примат первенства оценок" почему-то распространился и на вещи, касающиеся течения боевых действий. Но раз на то пошло, "Институт исследования войны", он же ISW – он на самом деле не занимается прогнозированием.

ISW – это негосударственная структура, которой донатят оборонно-промышленные холдинги США для того, чтобы специалисты "Института исследования войны" просто наблюдали за ходом событий на поле боя, и соответственно – издавали рекомендации, какие системы вооружения будут более необходимы в условиях современной войны.

Уже есть, например, спор в ключе "что первичнее – танк или квадрокоптер с бимбой", и чтобы завершить этот спор, нужно накопить достаточно аргументов.

Другими словами, задача ISW – не прогнозировать действия путина вместо самого путина, а заниматься более практичными вещами, например оценивать будущее танков как вида оружия.

Еще один немаловажный момент – в структуре ISW работает довольно много украинцев. С одной стороны, это сильный шаг, наконец на Западе додумались для оценки событий в конкретном регионе нанимать именно выходцев из этого региона. Но с другой стороны, так выходит, что присущие себе страхи украинцы тянут и в западную аналитику.

Потому что это же у нас где-то на подкорке "засело" – раз в оборонной стратегии рф есть пункт, что в случае "экзистенциальной угрозы" для территории россии кремль оставляет за собой право превентивно ударить ядерной бомбой.

Угрозы ядерным оружием

Но заранее бояться, что в случае успеха контрнаступления ВСУ на Юге Украины, россияне начнут угрожать ядерной бомбой, в данном случае означает заранее признать временно оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей за россией. Поэтому я и вынес оценку – "вот пусть кремль сам начнет угрожать, тогда давайте и обсуждать".

Конечно, война сейчас приобрела настолько тотальный характер, что нельзя исключать ничего. Поэтому, например, в списке полученных пособий от Германии есть в том числе пункты дезактивации техники от химического и радиационного загрязнения.

По словам эксперта, заявления путина не стоит воспринимать всерьез / Фото Getty Image

Да и наши войска РБХЗ время от времени проводят соответствующие учения по ликвидации последствий применения оружия массового поражения, которые выглядят целиком в эстетике сериала "Чернобыль". Но, похоже, что сама рф сейчас в таком состоянии, когда единственное, что она может сделать со своим "ядерным потенциалом" – это разве что угрожать "ядерным пеплом".

Ну, например, в доктрину применения российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сразу заложен элемент – как только наступит тот самый день "Д", их ракетчиков в трусиках сразу же придут подрывать диверсанты НАТО. Серьезно, с 2015 по 2021 год российские РВСН получили 70 так называемых БПДМ "Тайфун-М" – "боевых противодиверсионных машин" на базе БТР-82, "нафаршированных" средствами РЭБ и беспилотниками, и задача этих БПДМ – ловить диверсантов кажутся рашистами.

Или же, помните довоенную историю, когда местный криминалитет в рф умудрился поставить "на счетчик" экипаж атомной подводной лодки? А, между прочим, тот подводный крейсер – вообще-то был носитель сразу 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Да и похоже, что сам путин впал в такую стадию деменции, что уже в принципе исключает применение красной кнопки. Помните, была несколько дней назад новость, что пути "предложили" лукашенко переделать белорусские Су-25 на носителе ядерного оружия?

Проблема в том, что штурмовик Су-25 по своей конструкции в принципе не может нести ядерную бомбу. И это именно тот случай, когда такой "ядерный" приказ "хозяина кремля" улетел прямо в пустоту.

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