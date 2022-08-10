Однако есть шанс навсегда уничтожить этот риск. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Должны комплексно сработать 5 факторов

Да, Черник предложил собственную геополитическую концепцию. По его мнению, угрозы со стороны россии не будут существовать при таких обстоятельствах :

россия распадется на 15 – 20 новых государств. Ни одно из них не будет иметь ядерное оружие. Условно российская республика, которая будет иметь площадь 1 миллион квадратных километров и население не более 50 миллионов человек, будет отсечена от даровых ресурсов нефти и газа. россияне пройдут комплексную идеологическую стагнацию, как прошла нацистская Германия и империалистическая Япония. Украина вступит в НАТО.

Только при таких условиях мы по-настоящему выдыхаем. Пока эти факторы не складываются вместе – мы будем постоянно под военной угрозой. Вернуться в комфортный 2012 год невозможно в принципе и по сути. Этого уже никогда не произойдет,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что убеждения "войны не будет" – больше не работает. Вместо этого нужно развивать философию, предусматривающую достойный отпор врагу и отстаивание своего права на свободу в случае ее возникновения.

"Время милитаризма и военной силы вернулось в мировую геополитику. И оно из нее уже не уйдет", – резюмировал Черник.

Распад россии: мнения и прогнозы

После победы Украины в войне российское государство ждет распад. По мнению правозащитника Павла Лисянского, на это уйдет от 2 до 3 лет.

В марте прошло судебное заседание по делу известного российского оппозиционера Алексея Навального. Он в очередной раз подверг критике действующую власть и предостерег, что ее действия приведут к распаду россии.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что после победы Украины россию будет ждать возмездие – ее будут раздирать в клочья. Каждое государство отнимет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили.

Однако с прогнозами по распаду государства-агрессора соглашаются не все. Так, журналист Роман Цымбалюк считает, что такой сценарий в ближайшем будущем маловероятен. Предположение о том, что российское государство развалится, он считает "иллюзиями".

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