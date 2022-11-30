Угрозы тоже имеют цель: в ГУР объяснили паузы между ракетными обстрелами

Российские войска регулярно наносят массированные ракетные удары по территории Украины. Государство-агрессор имеет целью запугать население и склонить власть к переговорам.

В последнее время захватчики обстреливают раз в 7 – 8 дней. В среднем именно такое время нужно на подготовку мощной атаки. Об этом 24 каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Психологический террор

Юсов объясняет, что это вопросы логистики, снабжения, подготовки сил донесения и многих других аспектов. Безусловно, ежедневно наносить массированные удары невозможно.

Кроме того, есть логика в том, почему россияне атакуют в начале или внутри недели. Это объясняется новой рабочей неделей и циклом экономической активности. Соответственно, отмечает представитель ГУР, массированные поражения по понедельникам и вторникам оказывают дополнительный эффект – как психологический, так и экономический.

Мы не должны привязываться к дням недели и периодичности. Ожидание ударов – тоже стрессовая ситуация. Взлеты МиГ-31 и тренировки – также террористическая тактика. Целью угроз является дестабилизация ситуации в Украине,

– подчеркивает Юсов.

Однако украинские силы обороны готовы к защите украинского неба. Конечно, мы ожидаем усиления помощи наших союзников и партнеров. "Нашу волю к борьбе это точно не сломит", – акцентирует представитель Главного управления разведки.

Вчера, 29 ноября, воздушная тревога звучала по всей Украине. Ожидалось, что в этот день россияне нанесут массированный ракетный обстрел по нашей территории, но этого, к счастью, не произошло.

"Подобные ситуации случаются регулярно. Как только Украина видит угрозу – объявляется воздушная тревога. Да, со стороны россиян это элемент устрашения и террора, на этот раз – психологического. В то же время это напоминание всем украинцам, что игнорировать сигналы не нужно, и к каждому стоит относиться крайне серьезно", – подытожил представитель Главного управления разведки Минобороны.

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