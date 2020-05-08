Угрозы Зеленскому: Суд не продлил меру пресечения Марусе Звиробий

Следственная судья Печерского райсуда Киева вернула прокурорам ходатайство о продлении меры пресечения волонтерке Марусе Звиробий. Это означает, что любые ограничения по ней отныне отменены.

О непродлении меры пресечения для волонтерки сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

К слову Софии Федине избрали меру пресечения

В своем сообщении юрист отметил, что "даже Печерский суд начал о чем-то догадываться". Кроме того, он назвал дело о вероятных угрозах президенту "чрезвычайно сложным".

Одиннадцать прокуроров Офиса генпрокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство. Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, которая недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?

– спросил Писаренко.

Предыдущей мерой пресечения для волонтера было личное обязательство. Также Маруся Звиробий должна была в течение двух месяцев носить электронный браслет.

Постановление суда о мере пресечения Марусе Звиробий / фото с Фейсбука Андрея Писаренко

Еще один волонтер Алексей Форпост опубликовал видео, где Маруся Звиробий вместе с дочкой Зоряной находятся в ГБР. Мол, у девочки так и проходит детство – между фронтом и полигоном, судом и ГБР.

Маруся Звиробий с дочерью Звездной в ГБР: смотрите видео

В чем обвиняют Марусю Звиробий

Дело в том, что Маруся Звиробий является участницей скандального видеоролика, который транслировался в прямом эфире на фейсбук-странице народного депутата Софии Федины 26 октября 2019 года. С использованием ненормативной лексики женщины прокомментировали визит главы государства в Золотое и его сверхэмоциональную беседу с добровольцем.

В обращении Звиробий и Федины к президенту прозвучали такие слова: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Маруся Звиробий сперва была свидетелем по этому делу, но впоследствии ей вручили подозрение.