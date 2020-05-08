Погрози Зеленському: Суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

Слідча суддя Печерського райсуду Києва повернула прокурорам клопотання про продовження запобіжного заходу волонтерці Марусі Звіробій. Це означає, що будь-які обмеження щодо неї відтепер скасовані.

Про непродовження запобіжного заходу для волонтерки повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

До слова Софії Федині обрали запобіжний захід

У своєму повідомленні юрист зауважив, що "навіть Печерський суд почав про щось здогадуватися". Крім того, він назвав справу про імовірні погрози президенту "надзвичайно складною".

Одинадцять прокурорів Офісу генпрокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання. Вони некомпетентні чи хтось свідомо підставляє генеральну прокурорку, яка нещодавно сама себе завела в цю групу прокурорів?

– запитав Писаренко.

Попереднім запобіжним заходом для волонтерки було особисте зобов'язання. Також Маруся Звіробій повинна була впродовж двох місяців носити електронний браслет.



Ухвала суду щодо запобіжного заходу Марусі Звіробій / фото з фейсбуку Андрія Писаренка

Ще один волонтер Олекса Форпост опублікував відео, де Маруся Звіробій разом з донечкою Зоряною перебувають у ДБР. Мовляв, у дівчинки так і проходить дитинство – між фронтом і полігоном, судом і ДБР.

Маруся Звіробій з дочкою Зоряною у ДБР: дивіться відео

У чому звинувачують Марусю Звіробій

Річ у тім, що Маруся Звіробій є учасницею скандального відеоролика, що транслювався у прямому ефірі на фейсбук-сторінці народної депутатки Софії Федини 26 жовтня 2019 року. З використанням ненормативної лексики жінки прокоментували візит глави держави до Золотого та його надемоційну бесіду з добровольцем.

У зверненні Звіробій та Федини до президента пролунали такі слова: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

Після цього Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутатки Верховної Ради від "Європейської солідарності" Софії Федини. Маруся Звіробій спершу була свідком у цій справі, але згодом їй вручили підозру.