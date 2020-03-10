10 березня народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа стосується її нібито погроз Президенту України Володимирові Зеленському.

За рішенням суду, Софія Федина не може без дозволу слідчого виїжджати за межі Київської області. Кордон України депутатка зможе перетинати лише у разі відрядження. Запобіжний захід діє до 12 квітня 2020 року.

Перед тим ДБР вручило підозру народній депутатці Федині: їй загрожує до п'яти років в'язниці

Прокурори просили для Федини особисте клопотання.

У залі суду Федина зачитала поезію "Стоїть у селі Суботові" Тараса Шевченка, а також виступила із палкою промовою про те, що Україна не має права здаватися Росії.

25 лютого Державне бюро розслідувань вручило Федині клопотання про запобіжний захід. Тоді ж вона була у відомстві на черговому допиті.

Що відомо про підозру Федині

Як повідомляє пресслужба ДБР, Федині повідомили про підозру за фактом погрози вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю.

Мовиться про такі статті Кримінального кодексу:

вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення;

погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо президента України, голови Верховної Ради, народного депутата, прем'єр-міністра, члена Кабінету Міністрів, голови чи судді Конституційного або Верховного Суду України, генерального прокурора тощо, а також щодо їхніх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань. У разі доведення вини підозрюваній загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Коротко про скандал із Фединою і Звіробій: