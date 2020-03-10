10 марта народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Дело касается ее якобы угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Согласно его решению, София Федина не может без разрешения следователя выезжать за пределы Киевской области и должна сообщать об изменении места жительства и работы. Границу Украины депутат сможет пересекать только в случае командировки. Мера пресечения действует до 12 апреля 2020 года.

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В своей эмоциональной речи Федина сказала, что прежде всего остается волонтером, а уже потом нардепом. И подчеркнула, что Украина не имеет права сдаваться России.

Я волонтер. Мне неоднократно мои коллеги депутаты говорили, что я теперь политик и должна говорить не как волонтер, а как политик. Пока идет война в моей стране, пока моих защитников убивают, я остаюсь прежде всего волонтером. И так, я буду говорить все, что по моему мнению, сможет помочь защитить военнослужащих,

– отметила нардеп.

В зале суда Федина также зачитала поэзию "Стоїть у селі Суботові" Тараса Шевченко.



Софія Федина зачитала стихотворение Шевченко / Фото 24 канал

25 февраля Государственное бюро расследований вручило Федине ходатайство о мере пресечения. Тогда же она была в ведомстве на очередном допросе.

Что известно о подозрении Федине

Как сообщает пресс-служба ГБР, Федине сообщили о подозрении по факту угрозы убийством президенту Украины, содеянной в связи с его государственной деятельностью.

Говорится о таких статьях Уголовного кодекса:

совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении;



угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в отношении президента Украины, главы Верховной Рады, народного депутата, премьер-министра, члена Кабинета министров, главы или судьи Конституционного или Верховного Суда Украины, генерального прокурора и т. п., а также в отношении их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляют следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований. В случае доказательства вины подозреваемой грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Кратко о скандале с Фединой и Звиробий: