Угрозы для атомной электростанции нет, – Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне
Владимир Зеленский сообщил, что 13 апреля спасатели преодолели 6 очагов огня в Чернобыльской зоне. Сейчас ситуация полностью контролируемая, а угрозы нет.
Президент Украины во время очередного видеообращения к украинцам подчеркнул, что все мы помним уроки 26 апреля 1986 года и никто не будет скрывать правду.
Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая. Радиационный фон в пределах нормы, – добавил Зеленский.
Новость дополняется.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:58 СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают
сегодня , 14:36 Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездки
сегодня , 18:23 Пожар в Чернобыле удалось потушить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото
сегодня , 17:57 Власти США 2 года назад предупредили о проблемах лаборатории Уханя, где исследовали коронавирус
сегодня , 18:57 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 40 человек
Выбор редакции
-
Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантинсегодня , 15:12
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Все кладбища Киева закроют в поминальные днисегодня , 13:25
-
Госбюджет-2020 с изменениями: основные цифрысегодня , 18:11
-
Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020сегодня , 16:26
-
Масштабный пожар на Житомирщине ликвидировали: есть пострадавшиесегодня , 15:25
Предложения партнеров
Комментарии