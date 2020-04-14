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      Угрозы для атомной электростанции нет, – Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне

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      Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне / Getty Images

      Владимир Зеленский сообщил, что 13 апреля спасатели преодолели 6 очагов огня в Чернобыльской зоне. Сейчас ситуация полностью контролируемая, а угрозы нет.

      Президент Украины во время очередного видеообращения к украинцам подчеркнул, что все мы помним уроки 26 апреля 1986 года и никто не будет скрывать правду.

      Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая. Радиационный фон в пределах нормы, – добавил Зеленский.

      Новость дополняется.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Полиция Пожар Чрезвычайное происшествие ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне
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