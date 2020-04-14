Угрозы для атомной электростанции нет, – Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне

Владимир Зеленский сообщил, что 13 апреля спасатели преодолели 6 очагов огня в Чернобыльской зоне. Сейчас ситуация полностью контролируемая, а угрозы нет.

Президент Украины во время очередного видеообращения к украинцам подчеркнул, что все мы помним уроки 26 апреля 1986 года и никто не будет скрывать правду.

Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая. Радиационный фон в пределах нормы, – добавил Зеленский.

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