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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      Загрози для атомної електростанції немає, – Зеленський про пожежу у Чорнобильській зоні

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      Зеленський прокоментував пожежу у Чорнобильській зоні / Getty Images

      Володимир Зеленський повідомив, що 13 квітня рятувальники подолали 6 осередків вогню у Чорнобильській зоні. Наразі ситуація повністю контрольована, а загрози немає.

      Президент України під час чергового відеозвернення до українців наголосив, що всі ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 1986 року і ніхто не буде приховувати правду.

      Наразі правда полягає в тому, що ситуація там контрольована. Радіаційний фон у межах норми,
      – додав Зеленський.

      Президент вкотре нагадав, що станом на зараз вогню у Чорнобильській зоні вже немає, а поліція затримала осіб, які спровокували пожежу. За словами Зеленського, винні понесуть суворе покарання.

      "Звісно, ми відзначаємо сприяння погоди, але ми не маємо права забути про людей, які 10 днів боролись з вогнем", – наголосив президент. Загалом до гасіння вогню у Чорнобильській зоні залучили 1,5 тисячі рятувальників та 110 одиниць техніки. 

      Володимир Зеленський подякував рятувальникам за мужнє виконання обов'язків. Президент закликав усіх, хто досі не розуміє, чому не можна палити траву, подивитись фотографії з місця пожежі та побачити втомлені обличчя рятувальників.

      Я вірю, що ми розумна та доросла нація, але, якщо хтось все ще думає палити траву, то знайте, що це може коштувати вам 153 тисячі гривень або навіть позбавлення волі,
      – підсумував Зеленський.

      Новина доповнюється.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Пожежа Надзвичайні ситуації Володимир Зеленський ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Новини України Новини політики
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