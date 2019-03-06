Угрозы "Нацдружин" о применении силы на выборах: ЦИК обратилась в СБУ

Центральная избирательная 6 марта обратилась в Службу безопасности с просьбой проверить заявление представителя "Национальных дружин" о возможности применения физической силы на выборах президента.

5 марта представитель "Нацдружин" Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели от их организации могут применять силу на избирательных участках в случае фальсификаций.

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В ЦИК считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование с целью, не связанной с наблюдением за выборами.

Поэтому ЦИК своим постановлением обратилась к СБУ с просьбой проверить заявление представителя "Нацдружин" и в случае выявления оснований – принять меры реагирования.

Кроме того, ЦИК обратилась к полиции с просьбой обеспечить законность и правопорядок во время выборов президента.

Кто такие "Национальные дружины"?

Это ультраправая организация, состоящая из около тысячи человек. Организацию зарегистрировали в мае 2017 года ветераны полка Нацгвардии "Азов". Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что представители "Нацдружин" собираются охранять порядок на улицах и защищать Украину от внешней агрессии.



Впервые внимание общественности эта организация привлекла к себе в январе 2018 года, когда так называемую присягу дали около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.



За прошлый год "Нацдружины" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападением на цыганский табор в Киеве.