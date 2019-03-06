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      Погрози "Нацдружин" про застосування сили на виборах: ЦВК звернулась до СБУ

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      ЦВК звернулась до СБУ через погрози "Нацдружин" про застосування сили на виборах
      ЦВК звернулась до СБУ через погрози "Нацдружин" про застосування сили на виборах / Facebook-сторінка "Нацдружин"

      Центральна виборча 6 березня звернулася до Служби безпеки з проханням перевірити заяву речника "Національних дружин" про можливість застосування фізичної сили на виборах президента.

      5 березня речник "Нацдружин" Ігор Вдовін заявив, що спостерігачі від їхньої організації можуть застосовувати силу на виборчих дільницях у разі фальсифікацій.

      Читайте також: Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента

      У ЦВК вважають неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами.

      Тож ЦВК своєю постановою звернулася до СБУ з проханням перевірити заяву речника "Нацдружин" та в разі виявлення підстав – вжити заходи реагування.

      Окрім того, ЦВК звернулась до поліції з проханням забезпечити законність та правопорядок під час виборів президента.

      Хто такі "Національні дружини"? Це ультраправа організація, що складається з близько тисячі осіб. Організацію зареєстрували у травні 2017 року ветерани полку Нацгвардії "Азов". Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що представники "Нацдружин" збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти Україну від зовнішньої агресії.

      Вперше увагу громадськості ця організація привернула до себе у січні 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва.

      За минулий рік "Нацдружини" запам’яталися силовими акціями: бійками із забудовниками, показовим викриттям напівлегальних казино у мережі лотерей "МСЛ", нападом на ромський табір у Києві.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Національна дружина ЦВК СБУ Поліція
      Джерело: 24 канал
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