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      "Нацдружини" пригрозили застосувати силу у разі фальсифікацій на виборах

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      "Нацдружини" застосують силу у разі фальсифікацій на виборах президента
      "Нацдружини" застосують силу у разі фальсифікацій на виборах президента / Facebook-сторінка "Нацдружин"

      Спостерігачі від "Національних дружин" на президентських виборах можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій. Проте цю силу застосовуватимуть не до самих членів виборчих комісій.

      "Якщо правоохоронці закриватимуть очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми робитимемо те, що заявив наш командир", – сказав прес-секретар "Національних дружин" Ігор Вдовін, повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента

      А командир "Нацдружин" Ігор Михайленко раніше написав у своєму Telegram, що "якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи".

      Вдовін уточнив, що силу "Нацдружини" можуть застосувати щодо випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів та підводити на виборчі дільниці агітаторів.

      "Ми вирішили іти спостерігачами, тому що вважаємо, що це будуть одні з найбрудніших виборів", – наголосив речник організації.

      Хто такі "Національні дружини"? Це ультраправа організація (склад близько тисячі осіб), зареєстрована у травні 2017 року ветеранами полку Нацгвардії "Азов". Радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.

      Уперше особливу увагу ця організація привернула до себе у січні 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва.

      За минулий рік "Нацдружини" запам’яталися силовими акціями: бійками із забудовниками, показовим викриттям напівлегальних казино у мережі лотерей "МСЛ", нападом на ромський табір у Києві.

      що відомо про останні акції "нацдружин":
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      Теги: Новини України Новини політики Національна дружина Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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