"Нацдружины" пригрозили применить силу в случае фальсификаций на выборах

Наблюдатели от "Национальных дружин" на президентских выборах могут применять силу на участках в случае фальсификаций. Однако эту силу будут применять не к самим членам избирательных комиссий.

"Если правоохранители закроют глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", – сказал пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, сообщает "Радио Свобода".

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А командир "Нацдружин" Игорь Михайленко ранее написал в своем Telegram ,что "если за справедливость надо будет дать кому-то по роже - мы это сделаем, не медля".

Вдовин уточнил, что силу "Нацдружины" могут применить в отношении случайных людей, которые могут делать вбросы бюллетеней и подводить на избирательные участки агитаторов.

"Мы решили идти наблюдателями, потому что считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", – подчеркнул представитель организации.

Кто такие "Национальные дружины"?

Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрирована в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.



Впервые особое внимание эта организация привлекла к себе в январе 2018 года, когда так называемую присягу принесли около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.



За прошлый год "Нацдружины" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападение на цыганский табор в Киеве.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСЛЕДНИХ АКЦИЯХ "НАЦДРУЖИН":