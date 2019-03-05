21:23
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, сегодня
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      "Нацдружины" пригрозили применить силу в случае фальсификаций на выборах

      105 Читати новину українською
      "Нацдружины" применят силу в случае фальсификаций на выборах президента
      "Нацдружины" применят силу в случае фальсификаций на выборах президента / Facebook-страница "Нацдружин"

      Наблюдатели от "Национальных дружин" на президентских выборах могут применять силу на участках в случае фальсификаций. Однако эту силу будут применять не к самим членам избирательных комиссий.

      "Если правоохранители закроют глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", – сказал пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Аваков предостерег "Нацдружини" от силового контроля на выборах президента

      А командир "Нацдружин" Игорь Михайленко ранее написал в своем Telegram ,что "если за справедливость надо будет дать кому-то по роже - мы это сделаем, не медля".

       

       

      Вдовин уточнил, что силу "Нацдружины" могут применить в отношении случайных людей, которые могут делать вбросы бюллетеней и подводить на избирательные участки агитаторов.

      "Мы решили идти наблюдателями, потому что считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", – подчеркнул представитель организации.

      Кто такие "Национальные дружины"?
      Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрирована в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.

      Впервые особое внимание эта организация привлекла к себе в январе 2018 года, когда так называемую присягу принесли около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.

      За прошлый год "Нацдружины" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападение на цыганский табор в Киеве.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСЛЕДНИХ АКЦИЯХ "НАЦДРУЖИН":

       

      •  
      blog_ava
      Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион
      сегодня
      5747
      Теги: Новости Украины Новости политики Национальная дружина Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      сегодня , 21:04 Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      Андрій Шляхтін 718
      Как вылечить заболевания спины без лекарств
      сегодня , 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
      Олександр Бевза 46
      Цинічне вбивство бізнесмена Кисельова, або Як в Україні резонансні справи закривають
      сегодня , 20:17 Цинічне вбивство бізнесмена Кисельова, або Як в Україні резонансні справи закривають
      Артем Овдієнко 502
      Кто такой Игорь Гладковский и известно о его недвижимости
      сегодня , 20:01 Кто такой Игорь Гладковский и известно о его недвижимости
      291
      Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      сегодня , 18:03 Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      Євгенія Мазур 465
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Два украинских банка стали неплатежеспособными
       10 июля 2015 , 15:22
      Пока в Крыму безлюдно, Шацк готовится к курортному аншлагу
       18 мая 2015 , 15:42
      Израиль откажется от бензина и дизеля и полностью перейдет на электрокары
       15 октября 2018 , 11:20
      СК-Днепр-1 объявил о подписании трех новичков – среди них защитник Динамо
       14 января , 18:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук