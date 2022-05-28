Согласно данным Офиса Президента, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а также Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской области. Об этом сообщает 24 канал.

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Между тем, жители Днепропетровщины ночь и утро провели с тревогами. Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. Есть разрушения. К счастью, никто не пострадал. Детали уточняются.

Сумщину снова обстреляли

С полуночи до четырех утра враг обстреливал территории Сумщины: вражеская ракета наделала бедствия в окрестностях Путивля. Разрушено сельхозпредприятие. К счастью, человеческих жертв нет.

Также за прошедшие сутки со своей территории россияне в очередной раз вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины. Также был артобстрел Эсманской общины. В обоих случаях жертв нет.

В результате обстрелов Харьковщины погибший

27 мая враг обстреливал Харьковский район. В поселке городского типа Слатино погиб человек. Еще один гражданский получил ранения в Балаклее.

Позже, около часу ночи кафиры пустили снаряды по Малой Даниловке, расположенной в Киевском районе Харькова. В 2 жилых частных домах вспыхнули пожары. По предварительным данным, пострадавших нет. Данные уточняются.

Ситуация на Донбассе

Луганщина:

После ожесточенных боев россияне понесли значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Но они продолжают пытаться выйти в тыл наших войск и отрезать Луганщину.

За прошедшие сутки захватчики повредили 14 многоэтажек в Северодонецке и серьезно обстреляли близлежащий поселок Синецкий.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: в Горном, Золотом и Лисичанске, а также в пгт Врубовка и Орехово. Погибших среди гражданских нет.

Донетчина

По всему периметру обороны продолжаются активные боевые действия.

По Лиману враг наносит многочисленные ракетные удары и ведет артиллерийские обстрелы. Многие жилые дома разрушены, по меньшей мере, один человек погиб.

Утром 28 мая кафиры обстреляли из артиллерии города Красногоровка и Марьинка, а по поселку Новомихайловка нанесен авиаудар. Последствия выясняются. В то же время ВСУ остаются на своих позициях.

Тем временем вечером 27 мая Авдеевку обстреляли из танков. Ночью и до утра ее поливали огнем из артиллерии, а с утра еще и нанесли по ней авиаудара.

Светлодарская, Очеретинстка, Бахмутская общины также страдают от многочисленных артиллерийских обстрелов. В Светлодарском обществе практически отсутствует связь.

На территории всей Донецкой области отсутствует газоснабжение. Также кафиры перебили Второй донецкий водопровод – без воды 11 населенных пунктов.

Николаевщина и Херсонщина

Днем 27 мая россияне снова обстреливали Широковскую общину Николаевской области. Повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет. В тот же день и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Разрушение и количество пострадавших в результате обстрелов Любомировки и З. Гай, что в Шевченковской общине, уточняется.

В Херсонской области тоже неспокойно – по всей территории раздаются обстрелы и взрывы. Жители тергромад Великоалександровской и Калиновской общин сообщали о многочисленной авиации и автоматных очередях во временно оккупированных селах.

Ситуация очень напряженная и в населенных пунктах Высокопольского, Нововоронцовского и соседних общин. В общем, ситуация сложная во всем регионе.

Ситуация на фронте: главное

По состоянию на утро 28 мая кафиры начали активное наступление на Донецком направлении и обстреливают позиции ВСУ по всей линии столкновения. Также кафиры начали привлекать больше оперативно-тактической и армейской авиации и продолжают пускать по этому направлению ракеты.

На Лиманском направлении вражеская армия варит из минометов и реактивных систем залпового огня, поливая огнем Озерное и Диброву. Пытаются закрепиться в Лимане.

На Северодонецком направлении враг пытался штурмом взять Осколоновку, Тошковку и Северодонецк, однако украинские защитники и защитницы отразили враждебное наступление. Поэтому кафиры понесли значительные потери и были вынуждены отступить на ранее занятые позиции.

На бахмутском направлении россияне хотят выйти в тыл украинских военных, чтобы нарушить пути логистического обеспечения подразделений. Гатя артиллерией и минометами оккупанты наступали на Нагорное, Васильевку, Камышеваху и Возрождение. К счастью, успеха они не претерпели и вернулись.

Тем временем украинцы дождались круглой цифры. С начала полномасштабного вторжения по состоянию Украинские Вооруженные Силы уничтожили не менее 30 000 живой силы противника.

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