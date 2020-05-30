Лидер "Голоса" в Верховной Раде Сергей Рахманин сказал, что Святослав Вакарчук остается вдохновителем и лидером партии. А его мнение важно для любого члена "голоса".

Такое мнение он озвучил в интервью "Перекрестный допрос" на 24 каналее и подчеркнул: "Он никуда не исчезал и никуда не уходил. Он не собирается уходить из политики, несмотря на то, что по этому поводу говорили. Речь идет лишь о перераспределении функции в очень важный и сложный для партии период".

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По его словам, сегодня большое количество организационных вопросов решает Кира Рудик. Однако повестку дня формирует Святослав Вакарчук.

Вакарчук никуда не исчезал. Вакарчук был и является лидером этой партии,

– нагосив Рахманин.

"Речь идет лишь о перераспределении функции в очень важный и сложный для партии период. Операционные процессы требуют много времени и усилий. Поэтому было бы логично, если бы человек, имеющий хорошие навыки и больший опыт, занималась бы этими вопросами. Это был удачный ход, который был оправдан с организационной точки зрения", – пояснил он.

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