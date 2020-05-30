Лідер "Голосу" у Верховній Раді Сергій Рахманін сказав, що Святослав Вакарчук залишається натхненником і лідером партії. А його думка є важливою для будь-якого члена "Голосу".

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив: "Він нікуди не зникав і нікуди не йшов. Він не збирається йти з політики, попри те, що з цього приводу говорили. Йдеться лише про перерозподіл функції в дуже важливий і складний для партії період".

Більше читайте в інтерв'ю Чим "Голос" відрізняється від "Слуги народу" і куди зник Вакарчук: інтерв'ю з Рахманіним

За його словами, сьогодні велику кількість організаційних питань вирішує Кіра Рудик. Однак порядок денний формує Святослав Вакарчук.

Вакарчук нікуди не зникав. Вакарчук був і є лідером цієї партії,

– нагосив Рахманін.

"Йдеться лише про перерозподіл функції в дуже важливий і складний для партії період. Операційні процеси вимагають багато часу й зусиль. Тому було б логічно, якби людина, яка має гарні навички й більший досвід, займалася б цими питаннями. Це був вдалий хід, який був виправданий з організаційної точки зору", – пояснив він.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Рахманіним на 24 каналі: відео​

Вакарчук більше не голова партії: що відомо