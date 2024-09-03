В Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Вероятно, это связано с пожарами в экосистемах.

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Что нужно делать

В частности, в КГГА отметили, что горит торф в 6 очагах общей площадью 3,74 гектара в Броварском районе Киевской области.

Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице,

– говорится в сообщении.

Если появится задымленность, нужно:

закрыть окна;

️отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Ранее временное ухудшение качества воздуха фиксировали 16 июля. Среди причин, которые могли повлиять на качество воздуха, – очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.