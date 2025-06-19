Синоптики предупредили об опасных погодных условиях во многих областях Украины
- 20 июня в большинстве западных, северных и центральных областей Украины ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности.
- Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
В ближайшие дни во многих регионах Украины будет непогода. Синоптики предупредили об опасных метеорологических условиях.
Детали собрал 24 Канал.
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В Украину идет непогода
Как написали в Укргидрометцентре, 20 июня в большинстве западных, северных и центральных областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Порывы ветра в Украине / Карта Укргидрометцентра
Региональные центры по гидрометеорологии детализировали ситуацию:
- На территории Киевской области и Киева 20 июня будут порывы ветра 15 – 18 метров в секунду.
- По территории Львовской области: 20 июня днем местами порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. По городу Львову: 20 июня днем порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.
- По Черкасской области и городу Черкассы днем 20 июня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Утром и днем 20 июня по городу Ровно и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.
В целом в Украину идет похолодание. На графиках гидрометцентра по Киеву заметно, как резко снижается температура.
Погода в Киеве в ближайшие дни / Укргидрометцентр
На 20 июня на Востоке Украины прогнозируют дожди.