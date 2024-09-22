На Киевщине снова зафиксировали ухудшение состояния воздуха: в ОВА назвали районы

В Киевской области 22 сентября снова зафиксировали ухудшение состояния воздуха. В этот раз в двух районах.

Об этом сообщили в Киевской ОВА. Там также отметили, что мониторинг состояния воздуха продолжается.

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Ухудшение состояния воздуха в Киевской области

В Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха. Причина – пожары в экосистемах. Сейчас их очаги в регионе ликвидированы.

По результатам из автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в этих районах фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ. Радиационный уровень соответствует естественному фону,

– подчеркнули в ОВА.

В администрации добавили, что об этом сообщил Департамент экологии Киевской ОГА. Также там отметили, что задымление объясняется сезонными перепадами температуры. Из-за этого продукты горения почти не рассеиваются. Мониторинг состояния воздуха продолжается.

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют меньше находиться на улице, закрывать окна и не проводить проветривание, пить много воды", – отметили в ОВА.