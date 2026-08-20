Уиткофф может уже на этой неделе приехать в Киев, – член Республиканской партии

Украину готовится посетить американская делегация. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф может прибыть в Киев.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, уточнив, что, скорее всего, Уиткофф прибудет в период, когда Украина будет отмечать День Независимости Украины.

Миссия Стивена Уиткоффа: от Киева до Москвы

Член Республиканской партии подчеркнул, что было бы очень уместно, чтобы Уиткофф собственными глазами увидел то, что он вряд ли мог себе представить. Пинкус имеет в виду геноцид, который совершает Россия на украинской земле.

Уиткофф может уже на этой неделе приехать в Киев, вероятность этого очень высока. Я не хочу сказать, что, побывав там, он воскликнет: "Боже мой, какой ужас!" и развернется на 180 градусов, как Лора Лумер. Этого не будет. Но очень важно другое. Он увидит то, что убедит его: Украину победить невозможно, ее нельзя сломить,

– озвучил Пинкус.

Вероятно, как продолжил Пинкус, Уиткоффу в рамках его поездки в Украину покажут не только разрушения, причиненные Россией, но и то, над чем сейчас работают украинские специалисты и что сегодня необходимо и США. Речь идет о новых технологиях.

Пусть он тоже, помимо генералов, которые прекрасно знают, что происходит в Украине и каких достижений она добилась, донесет это до ушей Трампа. Пусть его отвезут на передовую. Помните Штайнмайера, президента Германии, который очень симпатизировал Путину, но после того, как побывал в Киеве, его как будто подменили. Многие, посетив столицу и увидев все собственными глазами, меняют свое представление о том, что происходит,

– констатировал Пинкус.

В ближайшие дни, как прогнозирует член Республиканской партии, Уиткофф приедет в Киев (впервые), а затем снова посетит Москву. Он убежден, что уже того разговора, который ранее был у него с Путиным, быть не может.

Я вот недавно был в Вашингтоне, задал вопрос: почему терпят этого Уиткоффа? Ну сколько можно с ним возиться? Обращался в Конгресс, говорил, что он же им не назначен, не утвержден. Оказывается, готовится повестка, приглашение будет для всех. Все рано или поздно будут отчитываться в Конгрессе о том, что сделали для Америки. Потому что все потери Украины – это потери Америки, мы отвечаем за это и морально, и материально,

– подчеркнул Пинкус.

А вот этим посредникам (в частности, Уиткоффу), которые, по его мнению, не имеют представления о том, что такое дипломатия и защита национальных интересов США (а Украина сегодня, как заметил Пинкус, именно этим и занимается – защищает в том числе американские интересы), придется отвечать, и в Конгрессе этого ожидают.

Полная версия интервью с Борисом Пинкусом: смотрите видео