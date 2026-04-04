Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев после Пасхи, – Буданов
- Представители Дональда Трампа планируют посетить Киев после православной Пасхи для обсуждения гарантий безопасности США.
- Сейчас также встает вопрос о приостановлении украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.
Американская делегация вскоре может прибыть в Украину. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Киев вскоре после православной Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля.
Об этом в интервью для Bloomberg рассказал глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
Что известно о запланированном визите представителей США в Киев?
Главный вопрос для Украины – гарантии безопасности США в случае потенциального мирного соглашения с Россией. Именно этот вопрос будет подниматься на дальнейших переговорах.
Ранее спецпредставитель Уиткофф и зять Трампа Кушнер уже не раз посещали Россию для встреч с Владимиром Путиным.
В то же время их возможный визит в Украину станет первым. К тому же Владимир Зеленский какое-то время назад приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, однако точных сроков не называл.
Также, по словам Буданова, в состав делегации может присоединиться сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Мы давно определили, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше, это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса – мы уже продвинулись вперед,
– сказал Буданов.
В то же время, по его словам, зарубежные партнеры просили Украину временно приостановить регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за роста мировых цен на нефть и топливо на фоне продолжающейся шестую неделю войны в Иране.
Буданов заявил, что вопрос решается дипломатично, и выразил оптимизм по поводу возможного быстрого завершения конфликта в регионе Персидского залива. Деталей, однако, он не предоставил.
Напомним, что 1 апреля Украина провела переговоры в дистанционном формате с Уиткоффом и Кушнером, а также Линдси Грэмом. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс убежден, что это свидетельствует о внимании Вашингтона к российско-украинской войне, несмотря на обострение на Ближнем Востоке.
Возможно ли перемирие на Пасху?
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к пасхальному перемирию, которое могло бы стать первым шагом к продолжительному миру. Россия действует иначе.
Позицию Украины объяснил советник ОП Михаил Подоляк. По его словам, Киев готов приостановить активные боевые действия, но не пойдет на требования России, противоречащие Конституции, общественному согласию и международному праву, в частности по передаче территорий, которые остаются под контролем Украины.
При этом военный эксперт Павел Нарожный предупреждает, что Россия может использовать перемирие для перегруппировки сил и подготовки новых атак, в частности переброски "Шахедов" на пусковые позиции.