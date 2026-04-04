Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев после Пасхи, – Буданов

Американская делегация вскоре может прибыть в Украину. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Киев вскоре после православной Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля.

Об этом в интервью для Bloomberg рассказал глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Что известно о запланированном визите представителей США в Киев?

Главный вопрос для Украины – гарантии безопасности США в случае потенциального мирного соглашения с Россией. Именно этот вопрос будет подниматься на дальнейших переговорах.

Ранее спецпредставитель Уиткофф и зять Трампа Кушнер уже не раз посещали Россию для встреч с Владимиром Путиным.



В то же время их возможный визит в Украину станет первым. К тому же Владимир Зеленский какое-то время назад приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, однако точных сроков не называл.

Также, по словам Буданова, в состав делегации может присоединиться сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Мы давно определили, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше, это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса – мы уже продвинулись вперед,

– сказал Буданов.

В то же время, по его словам, зарубежные партнеры просили Украину временно приостановить регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за роста мировых цен на нефть и топливо на фоне продолжающейся шестую неделю войны в Иране.

Буданов заявил, что вопрос решается дипломатично, и выразил оптимизм по поводу возможного быстрого завершения конфликта в регионе Персидского залива. Деталей, однако, он не предоставил.

Напомним, что 1 апреля Украина провела переговоры в дистанционном формате с Уиткоффом и Кушнером, а также Линдси Грэмом. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс убежден, что это свидетельствует о внимании Вашингтона к российско-украинской войне, несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

