В Кремле поделились первыми деталями переговоров Путина и Виткоффа

В пятницу, 11 апреля, в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге началась встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. В Кремле говорят, что она продлится "столько, сколько нужно".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Это уже третьи переговоры Виткоффа и Путина от вступления в должность новой администрации США.

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Что известно о третьих переговорах Путина и Уиткоффа

Владимир Путин и Стив Уиткофф начали рабочую встречу около 17:40. Интересно, что на этот раз впервые рукопожатие диктатора и спецпредставителя фиксировали телевизионные камеры. После протокольной съемки Путин и Уиткофф отправились на переговоры, которые происходят в закрытом формате. Они продолжаются уже более трех часов.

Это рабочая встреча. Она растянута во времени, достаточно длительная. Как и предыдущие. Встреча еще продолжается,

– пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

В ответ на вопрос, останется ли американский дипломат на ночевку в Санкт-Петербурге Песков ответил, что он "не является пресс-секретарем Виткоффа". В то же время представитель Кремля допустил возможность телефонного разговора Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом.

Кстати, на фоне визита Стива Уиткоффа Дональд Трамп упрекнул Россию за промедление. Он опубликовал в Truth Social новое сообщение, в котором подчеркнул, что для России настало время действовать. Он отметил, что каждый день промедления стоит тысячи жизней.