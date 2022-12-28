Диктатор подписал указ о приобретении российского гражданства украинцами, проживавшими или проживающими на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, временно оккупированных Россией.

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Это очередной акт насилия России над украинцами

В МИД Украины отметили, что этот указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства России, "ничтожен" и свидетельствует о неготовности агрессора к переговорам. Также это говорит о том, что Путин хочет продолжать войну, поглощать территории Украины и проводить насильственную ассимиляцию и геноцид украинского народа.

Принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины, которые в результате российской агрессии оказались в бесчеловечных условиях и были лишены фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима,

– сказали в МИД.

Принудительная выдача российских паспортов депортированным детям – проявление геноцида

Также в МИДе обратили внимание на введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию России украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет. В ведомстве подчеркнули, что это вопиющее нарушением основополагающих прав человека и доказательство совершения Россией геноцида украинцев.

МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины, что грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, действующие нормы международного права и международные обязательства России,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что этот и другие ничтожные нормативные акты России в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий и никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН.