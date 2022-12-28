Диктатор підписав указ про набуття російського громадянства українцями, які проживали або проживають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окупувала Росія.

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Це черговий акт насилля Росії над українцями

В МЗС України зауважили, що цей указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства Росії "є нікчемним" і свідчить про неготовність агресора до переговорів. Також це свідчить, що Путін хоче продовжувати війну, поглинати території України та проводити насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу.

Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму,

– сказали в МЗС.

Примусова видача російських паспортів депортованим дітям – прояв геноциду

Також в МЗС звернули увагу на запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію Росії українським дітям та підліткам від 14 до 18 років. У відомстві наголосили, що це кричуще порушенням основоположних прав людини та доказ вчинення Росією геноциду українців.

МЗС України рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії,

– мовиться в повідомленні.

У відомстві додали, що цей та інші нікчемні нормативні акти Росії щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків й ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН.