Указ Зеленского о целях Украины: от преодоления бедности к построению миролюбивого общества
Цели Украины до 2030 года необходимы, как ориентиры для укладки всех важнейших государственных документов. Общая же цель – достичь развития экономики, гражданского общества, государства, а также роста уровня и качества жизни украинцев, обеспечения их конституционных прав и свобод.
В указе президента 722/2019 от 30 сентября обнародован список целей Украины и указано, что они являются ориентирами для разработки законов и других важных для страны документов.
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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает провозглашенные ООН в 2015 году глобальные цели устойчивого развития до 2030 года. И учитывая это, и с учетом особенностей Украины в команде президента адаптировали документ ООН к украинским реалиям
Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года:
- Преодоление бедности.
- Преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
- Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
- Обеспечение всеобъемлющего справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
- Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек.
- Обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией.
- Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
- Содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех.
- Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям.
- Сокращение неравенства.
- Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов.
- Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
- Принятия неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
- Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
- Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение обратно (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия.
- Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.
- Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
Этим же указом президент поручил Кабинету Министров Украины с привлечением необходимых специалистов проанализировать все главные прогностические и аналитические документы страны, чтобы "в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию". А также организовать действенный мониторинг реализации указанных в указе целей, о чем отчитываться ежегодно до 1 марта.