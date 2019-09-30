Указ Зеленского о целях Украины: от преодоления бедности к построению миролюбивого общества

Цели Украины до 2030 года необходимы, как ориентиры для укладки всех важнейших государственных документов. Общая же цель – достичь развития экономики, гражданского общества, государства, а также роста уровня и качества жизни украинцев, обеспечения их конституционных прав и свобод.

В указе президента 722/2019 от 30 сентября обнародован список целей Украины и указано, что они являются ориентирами для разработки законов и других важных для страны документов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает провозглашенные ООН в 2015 году глобальные цели устойчивого развития до 2030 года. И учитывая это, и с учетом особенностей Украины в команде президента адаптировали документ ООН к украинским реалиям

Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года:

Преодоление бедности. Преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Обеспечение всеобъемлющего справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек. Обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям. Сокращение неравенства. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. Принятия неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение обратно (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Этим же указом президент поручил Кабинету Министров Украины с привлечением необходимых специалистов проанализировать все главные прогностические и аналитические документы страны, чтобы "в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию". А также организовать действенный мониторинг реализации указанных в указе целей, о чем отчитываться ежегодно до 1 марта.