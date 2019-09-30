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      Указ Зеленского о целях Украины: от преодоления бедности к построению миролюбивого общества

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      Президент Зеленский обнародовал цели Украины на десять лет
      Президент Зеленский обнародовал цели Украины на десять лет / Коллаж 24 канала

      Цели Украины до 2030 года необходимы, как ориентиры для укладки всех важнейших государственных документов. Общая же цель – достичь развития экономики, гражданского общества, государства, а также роста уровня и качества жизни украинцев, обеспечения их конституционных прав и свобод.

      В указе президента 722/2019 от 30 сентября обнародован список целей Украины и указано, что они являются ориентирами для разработки законов и других важных для страны документов.

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      Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает провозглашенные ООН в 2015 году глобальные цели устойчивого развития до 2030 года. И учитывая это, и с учетом особенностей Украины в команде президента адаптировали документ ООН к украинским реалиям

      Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года:

      1. Преодоление бедности.
      2. Преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
      3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
      4. Обеспечение всеобъемлющего справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
      5. Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек.
      6. Обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией.
      7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
      8. Содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех.
      9. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям.
      10. Сокращение неравенства.
      11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов.
      12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
      13. Принятия неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
      14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
      15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение обратно (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия.
      16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.
      17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

      Этим же указом президент поручил Кабинету Министров Украины с привлечением необходимых специалистов проанализировать все главные прогностические и аналитические документы страны, чтобы "в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию". А также организовать действенный мониторинг реализации указанных в указе целей, о чем отчитываться ежегодно до 1 марта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
      Источник: 24 канал
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