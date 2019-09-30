Указ Зеленського про цілі України: від подолання бідності до побудови миролюбного суспільства

Цілі України до 2030 року необхідні, як орієнтири для укладання усіх найважливіших державних документів. Загальна ж мета – досягти розвитку економіки, громадянського суспільства, держави, а також зростання рівня та якості життя українців, гарантування їхніх конституційних прав і свобод.

В указі президента 722/2019 від 30 вересня оприлюднено список цілей України та зазначено, що вони є орієнтирами для розроблення законів та інших важливих для країни документів.

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Президент України Володимир Зеленський підтримує проголошені ООН у 2015 році глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. І з огляду на це та з урахуванням особливостей України в команді президента адаптували документ ООН до українських реалій

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року:

Подолання бідності. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. Забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці. Забезпечення всеосяжної справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат. Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. Сприяння поступальному, всеосяжному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям. Скорочення нерівності. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Цим же указом президент доручив Кабінету Міністрів України із залученням необхідних фахівців проаналізувати усі головні прогностичні та аналітичні документи країни, щоб "у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення". А також організувати дієвий моніторинг реалізації зазначених в указі цілей, про що звітувати щороку до 1 березня.